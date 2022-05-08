港食肆鬆綁首爆疫 4客人確診 傳至安老院

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府上月底逐步放寬社交距離 措施，首次有食肆爆疫，四名互不相識的食客五一假期到元朗餐廳用膳，先後驗出陽性。其中一名染疫食客是安老院員工，引發第二代傳播。

文匯報報導，香港 昨日新增278宗確診個案，包括18宗輸入個案，其餘為本土感染。昨日無新呈報死亡個案，是2月15日以來首次。

明報報導，爆疫的食肆是元朗的牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋。四名互不相識的食客5月1日上午6時半至9時光顧該食肆，當時四人分別坐在酒樓中間位置的四枱。該食肆同時段有190名食客，連同該食肆50名員工，全部要強制檢測 。

據報導，四名染疫食客正居家隔離，他們的七名家居接觸者則居家檢疫，其中一人已驗出陽性，另有一名和染疫食客同枱用膳者並非其家居接觸者，也要檢疫。其中一名食客為博愛醫院賽馬會護理安老院的清潔工，在該院舍四樓工作，曾和一名負責在院舍餵食的同事用膳，後者也驗出陽性。該院舍四樓有30多名院友，大部分在第五波曾染疫，不曾染疫的三名院友須檢疫。

報導稱，衛生防護中心近日只會追蹤患者住址、工作場所，以及涉學校、院舍等場所的資料，中心傳染病處首席醫生歐家榮昨沒回應為何會發現該食肆爆發。他說可能是食肆有隱形患者造成傳播，相信患者感染的是本地流行病毒株，由於Omicron傳染力高，若較遲發現，患者或進一步傳給身邊的人，情况屬預期之內。他說，該食肆通風等沒大問題，已在食肆採集8個環境樣本，有待化驗，會建議該食肆徹底消毒。