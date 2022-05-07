李家超治港 面臨內外經濟2大挑戰

香港準特首李家超提出的政綱，各界褒貶不一。(中新社)

香港 特首選舉8日舉行，唯一參選的準特首李家超是港警出身，擔任保安局局長期間，鐵腕處理「反送中 」，獲得北京 力挺，然而武官治港也引發香港「自由港」地位不保、經濟結構轉型的疑慮。

李家超上月底提出的政綱引起各界褒貶不一的評論，比如香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強就批判欠創意，多承襲現政府政策。其實各界最關心的還是兩件事。一是，李家超能否解決香港內部問題，包括現階段經濟困境，如貧富不均、房屋問題；二是，香港能否應對外部挑戰，以往國際金融地位能否會動搖？

對於香港經濟問題，李家超把青年、創科中心、房屋政策都放進政綱，但也只是列入，並未看到具體作法。其實，香港經濟根本問題或在於分配失效，在港歷經經濟結構轉型、去工業化進程後，導致產業結構單一，過度依賴服務業，該產業在香港GDP占比近六成。

產業結構單一也導致勞動市場脆弱，這表現在失業率惡化，4月失業率受疫情影響已達5%。此外，大批香港勞動人口多難以從事高增值、高報酬工作，這使得利益都聚集在一小群人手上。如果上述不均機制未改變，香港社會估計難有新面貌。

至於金融中心問題，除得持續增強香港金融體系承受外部衝擊的韌性外，外部則涉及更深層的憂慮。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，香港面臨前所未有的外來挑戰，中美兩大陣營將在貿易、金融等領域出現不同程度脫鉤，而香港過去作為中西方橋梁的角色將難為繼，且香港從西方得到的「特殊優惠」將會不斷被剝奪。

要真正處理上述內外問題，劉兆佳強調，核心關鍵在於港府治理思路能否調整。包括改變傳統市場機制為王的觀念，讓政府重拾治理功能。

香港治理其實能有更多彈性與想像空間。比如港交所前行政總裁李小加曾提出「一港兩制」，可以善用北部都會區吸收內地優良制度，在管治制度調整，但同時維持一國兩制與普通法制度，繼續擔任連接中外「轉接器」角色。