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東鐵5/15過海通車 新界7分鐘到港島

香港新聞組╱香港4日電
港鐵東鐵線過海段將於15日通車，成為香港第四條過海鐵路。圖為市民於港鐵紅磡站搭乘東鐵線。(中通社)
港鐵東鐵線過海段將於15日通車，成為香港第四條過海鐵路。圖為市民於港鐵紅磡站搭乘東鐵線。(中通社)

貫穿新界東北至港島的東鐵線過海段將於15日通車，成為香港第四條過海鐵路，而位於灣仔北的新建會展站、紅磡站和金鐘站的擴建部分，亦同時投入服務。

文匯報報導，過海段通車後，市民無需轉車便可直接往來新界東北與港島，除了可令東鐵沿線居民一程過海，省卻每天往返市區需轉上轉的煩惱外，來往紅磡站至金鐘站的乘車時間亦由19分鐘大幅縮減至7分鐘。

至於民眾關注的票價，港鐵公司行政總裁金澤培指出，過海段通車後，只新增了一個會展站，其他車站的車程組合票價未有轉變，但乘客過海就會再多一條線的選擇。

據報導，延伸過海後的東鐵線全長46公里，共有16個車站，貫通新界東北、九龍中和港島。市民可在東鐵線沿線的大圍、九龍塘、紅磡及金鐘4個轉車站轉乘5條鐵路線，金鐘站更會成為東鐵、荃灣、港島和南港島線「四線合一」的超級轉車站。

港鐵表示，東鐵線過海段已於昨日完成政府審批程序，通車後將讓香港整個鐵路網絡覆蓋更廣、連接更強，為市民出行提供更多選擇；過海路段開通後，東鐵線紅磡站至會展站的車程只需5分鐘。

港鐵香港客運服務總監楊美珍舉例指出，現時從沙田往銅鑼灣需轉乘3次車、車程需時36分鐘，過海段通車後只需在金鐘站轉一次車、車程減至約27分鐘。

此外，東鐵線將於本月7日起以9卡列車行駛，港鐵本月6日為現役12卡列車舉行榮休活動。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐指出，過海段通車後該線會使用新信號系統，最密2.7分鐘一班車，並有空間加密班次，亦會在繁忙時段按需求在個別鐵路站開出俗稱「子彈車」的特別班次空車，疏導乘客。

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