香港「35+」初選案11人擬認罪 范國威申保釋再被拒

香港前立法會議員范國威2018年在立法會補選於新界東選區勝出。（路透資料照片）

涉組織和參加「35+」初選的47名民主派人士，被控串謀顛覆國家政權罪，其中13人獲准保釋，其餘須還押或因另案服刑，案件將於明日在西九龍裁判法院再訊。法官知悉，現今共有11名被告表示有意認罪。另外，被告之一的前立法會議員范國威，本月第二次向高等法院申請保釋被拒。

綜合香港 01、明報報導，國安法指定法官杜麗冰昨天頒下判辭解釋裁決理由，並關注案件長期延誤，不少被告起訴至今已還押逾一年，尚未正式交付高等法院，下級法院是時候作案件管理，包括訂立各種期限，以免案件被拖延。

報導指出，法官在判辭指出，代表申請人范國威（55歲）的大律師吳靄儀陳辭稱，申請人自去年9月被拒保釋後有重大情況轉變，包括已斷絕所有政治聯繫、其家人健康惡化，案件審訊長時間延誤，最快或於2023年中才開審。律政司一方則指出，自去年9月已準備好交付高院 審訊，只因需時翻譯文件。案件在裁判法院處理時，法庭曾探討在第五次提訊日前展開答辯，惟遭辯方反對，反對者包括范國威。

律政司指，范的Patreon網站仍然運作，並於去年12月展示文章，內容包括：「捷克、南韓 、台灣，走過獨裁威權時代，過渡至民主自由社會，要經過數十年的漫長歲月，希望香港不需要經歷這麼久的艱苦試鍊，才能到達花開的彼岸，現在黑暗隧道看不見盡頭，牆外朋友的問候鼓勵，給我堅持下去的勇氣」。律政司指，范仍然堅定和有決心，繼續從事危害國安的行為。

據報導，法官在判辭指，被告家人的健康情況，法庭在范第一次保釋時已考慮，亦不認為構成重大情況改變。法官又指，本案的被告已被還柙約一年。而下級法院在進行案件管理時，應就交付高院的日期等，訂立日期。除非有特殊情況出現，否則不可更改該日子。