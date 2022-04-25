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3年告別劏房？港特首候選人李家超：我不喊口號

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

特首選舉唯一候選人李家超昨分別到油麻地、佐敦探訪兩戶劏房戶及慈善團體「新家園協會」，是其參選以來首次落區，之後見記者形容房屋是解決多項問題的重要鑰匙，將加快土地供應和建屋速度，「加快、加量」；但被問及任內會否做到公屋「三年上樓」和告別劏房的時間表，以及目標公屋興建量，他都沒有正面回應，稱希望做到向市民所講的「我不是純粹講口號，我是真真正正希望有成果」。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

明報報導，本土研究社成員陳劍青質疑，李迴避房屋問題關鍵環節，「沒有具體目標，談何結果？」公屋聯會總幹事招國偉期望李交代更清晰的「三年上樓」時間表。

李家超昨探訪兩戶基層居民，其中嚴女士與兩子女住在150呎的劏房，70歲的羅太住在40呎大的板間房，李稱他們均表達盡快上樓的要求。李晚上在臉書提到他「有一個想法，如果基層市民願意，他們可以選擇提早搬進新落成的公共屋邨」，但初期可能街市等配套未完善。他引述羅太和嚴女士都認同其想法，「嚴女士更認為，讓子女有私人和學習空間，至為重要，跑遠一點買菜也沒關係」。

李見記者總結行程，表示明白基層家庭對房屋需求殷切，若當選會在這方面努力。他形容房屋問題是重中之重，是解決其他問題的鑰匙，不僅是居住環境問題，亦是貧窮和社會分配問題；他將在土地供應和加快建屋兩方面入手，透過統籌工作，提升部門之間的效率，並壓縮程序加快建屋，「加快、加量」，並會爭取落實新的做法。

陳劍青質疑，李家超避開公屋輪候時間、告別劏房和建屋量的關鍵環節，不符其「以結果為目標」的理念。他又留意到，李家超政綱料在理順房協和市建局角色著墨，關注政府會否將機構收歸，讓有關機構不用因要自負盈虧而不能興建足夠的公營房屋。他估計李的政綱重商輕民，未必採納公眾聲音。

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