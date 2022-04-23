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疫情緩 港大廈未「躺平」 連10天皆圍封強檢40大廈

香港特派員李春／香港23日電
香港22日新增574宗新冠病毒陽性病例。圖為香港東湧逸東邨傑逸樓被圍封，居民須接受強制檢測。（中新社）
香港22日新增574宗新冠病毒陽性病例。圖為香港東湧逸東邨傑逸樓被圍封，居民須接受強制檢測。（中新社）

香港疫情見緩，確診人數和染疫死亡人數，天天都在減少，第五波疫情累計已有9014人染疫死亡，病死率0.76%。，4月21日港府宣布放寬防疫限制，各類娛樂場所陸續開放，飯局、行山、看戲，香港人各種各樣的聚會和邀約，這個周末算是好久沒有的歡天喜地。

在種種歡喜中，告訴人們疫情仍在的是另一個數字，即第五波疫情以來，港府幾乎天天都要刊憲的「新增納入強制檢測」場所的公告，過去一段時間以來，被納入的場所主要是住宅大廈。可能最多香港人關心的，正是這每日一來的公告，大家要看都有哪些大廈又被圍封強檢，主要是關心自己家是否列入其中，有沒有親朋好友的大廈中了招等等。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

港府公布昨天新增574例、15人疫歿，新增40幢大廈納入強制檢測公告，說任何人本月8日至今曾逗留有關地點超過2小時，最遲23日要完成檢測。當中新界區有25幢，九龍區有14幢，港島區有1幢。

也因為昨天的公告，有人發現有一個神奇的數字叫「40」，即自4月13日起，香港衛生署每天公告圍封強檢的大廈，都是40座。按說強制圍封，是因這座大廈出現了確診者，但連續10天，都是40座大廈出現確診者，這數字也太神奇了。

香港其實是由大廈組成的城市，香港人所謂的「石屎森林」，那石屎即水泥。這一大廈森林，大概分成五類，即商業樓宇、工業樓宇、住宅樓宇。其中住宅樓宇又分成私人樓宇、公共屋邨、政府樓宇即公務員、紀律部隊宿舍三大類。

香港有4萬幢住宅及綜合樓宇，疫情以來到本周，香港被公告圍封強檢的大廈已超過6000幢，這其實是個驚人的數字，但好在細水長流，強檢溫柔，沒鬧出上海那種慘劇。所以北京官媒這天警告香港社會要「堅定動態清零的意志和信心」，不能選擇「躺平」。其實香港從沒有玩「動態清零」，香港沒有「躺平」的，則是那數以千計的被圍封大廈。

香港 疫情 檢測

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