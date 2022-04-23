我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

香港本地遊報名人數減4成 下月底40團成行

香港新聞組／香港23日電
香港疫情緩和，首階段放寬社交距離措施21日起施行。有旅行社22日已成功復辦本地遊，縱橫遊常務董事表示，5月底前將有40多團成行。（中通社）
香港疫情緩和，首階段放寬社交距離措施21日起施行。有旅行社22日已成功復辦本地遊，縱橫遊常務董事表示，5月底前將有40多團成行。（中通社）

香港首階段放寬社交距離措施，容許不超過30人的本地遊復辦，昨日有首個本地遊旅行團出發。主辦該團的旅行社表示，今次復辦本地遊的反應未如以往熱烈，首星期的報名人數比前減少40%，相信與港人困在香港逾兩年未能外遊、早已遊覽過香港多處景點有關，但截至下月底仍會有近40團成行。

文匯報報導，由於現階段本地遊放寬至每團上限100人的條件是所有旅客均需通過快測，絕大部分旅行社目前均採取較謹慎的策略，只辦最多30人的團。香港旅遊業議會表示，截至前日下午4時，共接獲約200間旅行社提交本地遊的豁免申請，當中約150間的申請已獲審批，大約40間旅行社共登記約200個新行程。旅議會估計，今日出團數目不會太多，只有單位數字，全部不超過30人上限。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

港府早前公布容許恢復不超過30人的本地遊，規定員工必須接種三劑疫苗，並在出團前進行快速測試，遊客則需滿足「疫苗通行證」的要求，但毋須進行快測。縱橫遊旅行社昨日舉辦防疫措施放寬後首個本地遊旅行團，有28名團友參加，連同導遊及司機共30人。行程包括到點心店品嘗點心套餐，以及遊覽青馬大橋觀景台和元朗古蹟大夫第等名勝，半日遊每人團費僅88元。

多位團友均表示，為配合嚴謹的防疫措施，心情鬱悶已久，當知道本地遊復辦均感到十分興奮，立即報名參加，又表示自己已符合「疫苗通行證」等防疫規定，不擔心會有感染風險。

團友李先生夫婦表示，疫情期間已多次參加本地遊，因四處遊覽可放鬆心情，人會更開心。當知道本地遊可復辦，他們即四處找尋行程，而今次團費只需88港元（約11.2美元），十分超值。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，自本地遊宣布復辦後，反應不及以往重開時熱烈，首星期的報名人數比之前少40%，「估計是因大家都不能外遊，要玩、要參加的客人，甚至自己要去玩的客人，很多地方都去過。」但他表示，仍收到不少查詢，截至下月底會有近40團成行。他指由於獲港府的「綠色生活本地遊鼓勵計畫」補助，故每團有20人已可封「蝕本門」。

香港 疫苗 防疫

上一則

北京增4例本土確診 五一假期面臨大考

下一則

河北石家莊防疫新招 自測發現染疫獎勵千元

延伸閱讀

戶頭遭凍怎麼選？李家超競辦主任：辦法多不用擔心

戶頭遭凍怎麼選？李家超競辦主任：辦法多不用擔心
加緊春耕 中國：無疫地區嚴禁以防疫為由阻止農民下地

加緊春耕 中國：無疫地區嚴禁以防疫為由阻止農民下地
港放寬防疫人潮回籠 人民日報：堅持清零不得大意

港放寬防疫人潮回籠 人民日報：堅持清零不得大意
李家超YouTube被封 北京：干涉中國內政

李家超YouTube被封 北京：干涉中國內政

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03
上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光