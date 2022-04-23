香港本地遊報名人數減4成 下月底40團成行

香港疫情緩和，首階段放寬社交距離措施21日起施行。有旅行社22日已成功復辦本地遊，縱橫遊常務董事表示，5月底前將有40多團成行。（中通社）

香港 首階段放寬社交距離措施，容許不超過30人的本地遊復辦，昨日有首個本地遊旅行團出發。主辦該團的旅行社表示，今次復辦本地遊的反應未如以往熱烈，首星期的報名人數比前減少40%，相信與港人困在香港逾兩年未能外遊、早已遊覽過香港多處景點有關，但截至下月底仍會有近40團成行。

文匯報報導，由於現階段本地遊放寬至每團上限100人的條件是所有旅客均需通過快測，絕大部分旅行社目前均採取較謹慎的策略，只辦最多30人的團。香港旅遊業議會表示，截至前日下午4時，共接獲約200間旅行社提交本地遊的豁免申請，當中約150間的申請已獲審批，大約40間旅行社共登記約200個新行程。旅議會估計，今日出團數目不會太多，只有單位數字，全部不超過30人上限。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

港府早前公布容許恢復不超過30人的本地遊，規定員工必須接種三劑疫苗 ，並在出團前進行快速測試，遊客則需滿足「疫苗通行證」的要求，但毋須進行快測。縱橫遊旅行社昨日舉辦防疫 措施放寬後首個本地遊旅行團，有28名團友參加，連同導遊及司機共30人。行程包括到點心店品嘗點心套餐，以及遊覽青馬大橋觀景台和元朗古蹟大夫第等名勝，半日遊每人團費僅88元。

多位團友均表示，為配合嚴謹的防疫措施，心情鬱悶已久，當知道本地遊復辦均感到十分興奮，立即報名參加，又表示自己已符合「疫苗通行證」等防疫規定，不擔心會有感染風險。

團友李先生夫婦表示，疫情期間已多次參加本地遊，因四處遊覽可放鬆心情，人會更開心。當知道本地遊可復辦，他們即四處找尋行程，而今次團費只需88港元（約11.2美元），十分超值。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，自本地遊宣布復辦後，反應不及以往重開時熱烈，首星期的報名人數比之前少40%，「估計是因大家都不能外遊，要玩、要參加的客人，甚至自己要去玩的客人，很多地方都去過。」但他表示，仍收到不少查詢，截至下月底會有近40團成行。他指由於獲港府的「綠色生活本地遊鼓勵計畫」補助，故每團有20人已可封「蝕本門」。