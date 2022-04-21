李嘉誠、唐英年、成龍加入港特首候選人李家超顧問團

李嘉誠加入李家超的顧問團隊。（中通社資料照片）

香港 特首選舉唯一的候選人李家超已挑選了近150位重量級人物，包括香港首富李嘉誠和其他商界與政界的有力人士，加入他的顧問團隊，展現他的參選獲得的廣泛支持。

央廣引述路透報導，李家超目前是這個亞洲金融中心的第二號官員，他預計將在北京 的支持下，於7月1日接替現任特首林鄭月娥。

李家超的競選辦公室主任譚耀宗昨天告訴記者：「這些成員有豐富的經驗和對社會的貢獻……，他們將對草擬政綱與其他工作有所幫助。」

據媒體報導，李家超預計在本月稍晚宣布他的政綱。特首選舉將在5月8日進行。

自1997年英國將香港主權移交給中國以來，香港經歷了四屆特首，他們都掙扎於要在民眾的民主渴望，與中國共產黨領導人的願景之間取得平衡。香港的所有領導人都獲得北京的支持，並由擁護北京的「選舉委員會」選出。

在李家超的58人競選顧問團隊中，包括香港的地產大亨，如長江實業的李嘉誠、恆基兆業地產的李兆基、新鴻基地產的郭炳聯和新世界發展的鄭家純。

其他顧問包括前世界衛生組織(WHO)總幹事陳馮富珍、電力公司中電集團董事長嘉道理(Michael Kadoorie)和賭場大亨呂志和。

除了名譽性質的顧問團隊外，還有一個90人的主席團，李家超正就起草政綱，與這個主席團進行諮詢。

成龍也加入李家超顧問團隊。（取材自微博）

主席團成員包括前香港政務司司長、中國最高諮詢機構中國人民政治協商會議常務委員會常委唐英年、商界大亨盛智文(Allan Zeman)、前香港刑事檢控專員江樂士(Grenville Cross)、香港交易及結算所前行政總裁李小加，以及電影明星成龍。

李家超在負責選出香港新領導人的選舉委員會1500名成員中，獲得了786人的提名 ，高於競選所需的188人提名。

作為一名前警官，李家超普遍被預期在當上特首後，會優先考慮安全問題，李家超先前推動新的立法，全面實施北京於2020年對香港實施的國家安全法。

李家超在月初宣布參選時表示，他將擔任「新的交響樂」的指揮。他表示，忠於中國中央政府是任何一位特首的首要任務，他的政綱將會包括加速解決香港長期住房短缺問題的計畫。