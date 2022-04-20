澳門首季博彩收入按年減24.8% 貴賓賭收大跌47%

受內地疫情升溫影響，澳門今年首季當地整體博彩收入，按年減少24.82%。圖為澳門娛樂場員工清潔賭場。（中新社資料照片）

內地疫情 升溫，拖累澳門 賭收表現。澳門博彩監管協調局公布最新季度數據，顯示今年首季當地整體博彩收入為177.74億元（澳門元，下同，約22億美元），按年減少24.82%，按季減少6.83%。金沙中國總裁王英偉日前表示，預計「五一黃金周」長假期訪澳旅客量變化不大，公司已減少人手等各開支。

香港 01報導，貴賓博彩收入為48.39億元，按年大跌46.98%，按季跌幅為1.22%。季內中場博彩收益為129.35億元，按年增長11.69%，按季減少8.76%。

在眾博彩遊戲中，今年首季百家樂占最多，提供賭收108.2億元，按年減少10.29%，按季減少8.82%。

澳門賭場數目為43家，當中澳博旗下澳娛共有4間娛樂場暫停營業，而仍在營運中的娛樂場共有39間。各大娛樂場合共營運6025張賭枱，按年及按季分別減少70張及173張。博彩機為1.16萬部，按年增2211部，按季則減少143部。

另一方面花旗發表報告，指出從渠道得悉本月18日澳門賭收合共16億元，日均賭收入為7500萬元，較本月首10日日均賭收下跌25%。其中貴賓博彩按月跌25%，中場博彩下跌30%，並將本月整體賭收預測由45億元降至25億元。