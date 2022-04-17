新聞評論／李家超出線 預告東方明珠再趨黯淡

香港特區第六屆行政長官參選人李家超（左）。（香港中通社）

香港 前政務司長李家超挾過半數選委提名票，正式報名參選特首。在中聯辦事先傳達中共 中央唯一支持下，李家超同額競選，人事幾已底定。經過反送中、國安法整肅，北京 欽定特首宣示的政治路線是：國安至上，文不如武。

李家超警隊出身，作風剽悍，從警務處轉到主管公共秩序，統轄警察、監獄、移民事務和消防等部門的保安局。雨傘革命後，他成為第一位警察出身的保安局長；去年升任政務司長，又成為首位武官出身的港府二把手。這幅升官圖也是香港治理班子「文下武上」的趨勢寫照。

文官治港是香港政制核心，透過各部門通才訓練，培植政務精英，特色是廉能高效，缺點是重程序不講政治。香港回歸後，北京無法駕馭文官團隊，直到反送中運動擴大，公務員也站到反對行列，促使中共決心處理。當時不只公務員參加遊行，還有百餘政務官私下連署要求特首成立獨立調查委員會。七百多人的班子，有七分之一「造反」，埋下武官治港的導火線。

反送中事件讓民主派在區議會選舉贏得逾八成席次，對立法會及特首選舉將產生決定性影響，北京長臂趕訂國安法，肅清民主派，持續逮補異議人士及獨立媒體。李家超以保安局長身分兼任特區國安會委員，扮演領導鎮壓角色，這是他僅有的「政績」。在香港研究機構長期調查中，他的民望始終是負值。

親中學者稱讚李家超執行國安法比其他港府官員有承擔，「忠於國家」。但這也透露中共的窘況：即使國安法讓中共對港落實全面管治權，異議人士不是坐牢就出逃，全港噤聲躺平，只剩下警隊保安可堪信賴。港府、立法會乃至司法與民間精英，在中共眼裡都不夠愛國，忠誠堪慮，唯有警察保安可擔領導重任。人事案證明，中共對這顆失色明珠寢食難安，對政治穩定毫無信心。

中共整肅香港異議人士有如防疫清零般綿綿無絕期，部分案件只是表達對司法不滿、質疑疫苗副作用等也被冠以「煽動」罪名。李家超忙向政商界拜碼頭時，國安警察還在突襲追捕異議人士，追究過去的言論忠誠。

香港位於美中地緣衝突熱區，中共要清理西方勢力及協作者有其必然，但習近平並未從平亂過程學到教訓，疏通民怨以免為人所乘，反而擴大港人與北京中央對立。港府失去人民認同，肇因治理能力，中共卻把所有抗議人士都視作顛覆分子，將保障自由的法治變成箝制工具，政治肅清竟成國際金融中心常態。

當人民與公務員不信任執政者，又無力反抗，結果就是躺平。這次香港防疫失敗即為明顯例子，社會嚴重撕裂，人民對立不配合，公務員被動消極，全港防疫破口不斷擴大，導致疫情超越武漢。連大陸醫護赴港支援，都能加劇中港對立。荒謬的是，北京只擔心有人抵制「動態清零」，打擊愛國者治港，無視香港作為國際金融中心有「清零」難處。一個無法調和中港矛盾的特首，不可能說服民心歸順中央，縱有國安法會咬人，也奈何不了沉默大眾。

北京的國安法已是天羅地網，仍催促港府盡快完成基本法第廿三條立法。李家超沒提政綱，卻急就港版國安法表態，強調會優先處理。香港回歸廿五年，中央不管房貴人貧，只在意加高國安長城，防內外勾連。李家超上位是個燈號，從此國家安全優先於經貿競爭力，愛國重於專業。當北京將香港所有異議都視作分裂國家，堅持清洗到底，李家超不是特首，而是監禁港人自由意識的典獄長。（轉載自聯合報社論）