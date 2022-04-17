防疫措施將放寬 本地「平價團」搶手 健身美容預約熱

香港復活節假期，不少市民到離島梅窩海灘戲水遊玩。（香港中通社）

香港 疫情持續趨緩，港府宣布21日起分階段放寬社交距離 措施，包括恢復不超過30人的本地遊旅行團，健身 中心、美容院等表列處所也將重新開放。部分健身室及美容院預約反應熱烈，甚至有美容院預約已排期到7月；而旅行社也大推各式「團遊」，要價僅88港元（約11.2美元）的「平價本地團」頗受歡迎，但要價較高的「特色團」則門口羅雀。

明報報導，配合放寬社交距離措施，縱橫遊近日推出七個香港一日遊項目，其中元朗大夫第遊要價僅88港元，預計出40團，其中19個團已成團，反應頗為熱烈。而金怡假期則推出要價數百元的特色本地團，但暫時未有人報名。旅遊界立法會議員姚柏良促請政府盡速向旅行社作出指引，旅遊事務署就此表示，一直與業界就復辦本地遊具體安排保持溝通，有關細節將適時透過旅遊業議會公布。

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美容業總會執行委員會主席陳秀儀表示，美容業前兩星期的預約已爆滿。陳秀儀表示，美容業對重新開業早已做好準備，主要集中培訓人手、處理預約、構思推廣項目，而部分美容院人手流失，需要重新招人。她表示大部分美容院已做好清潔消毒。陳秀儀表示，過去三個月業界損失很大，同業對這次開業充滿期望，但認為營運至年底也未必能彌補之前的損失。

另外，香港健體專業人員總會會長王曉山表示，許多健身室業界4月預約均已爆滿，已排期至5月。王曉山表示，預計在防疫限制下可做到四至五成生意，業界普遍目標以「守業」為主；過去三個月大部分員工停薪留職，僅靠積蓄度日，疫下約有兩成店舖已結業。

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