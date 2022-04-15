港恢復本地遊 旅業喜出望外 酒吧續停 業者悲早關遲開

跟隨港府鬆綁腳步，香港迪士尼樂園宣布21日重開。(中新社資料照片)

港府宣布第一階段放寬社交距離 措施的細節，包括恢復不超過30人的本地遊，但不包括酒吧或酒館。縱橫遊常務董事袁振寧表示，本地遊比預期早了放寬，喜出望外；香港 酒吧業協會主席錢雋永嘆，「酒吧永遠都是最早停業，最遲復業」。

明報報導，袁振寧說，本來預計第二輪放寬時才會重新開放本地遊，當第一輪放寬的消息宣布後，縱橫遊已立刻收到20人查詢及報名。

旅發局昨日公布將盡快推出「賞你住」和「賞你遊香港」等活動，詳情稍後公布；迪士尼 樂園、海洋公園及昂坪360亦宣布21日重開。海洋公園推出優惠，在4月21日至6月30日期間訪客如香港身分證號碼有「45」兩個數字順序連續排列，即可專享門票半價優惠；有「4」或「5」則可享門票八折優惠。昂坪360亦推出官網預購來回標準車廂纜車門票優惠。

報導指出，港府昨宣布放寬晚市堂食及重開大部分場所，但不包括酒吧或酒館。錢雋永感無奈，建議業界取消酒吧牌照，改以餐廳牌照續經營。錢雋永稱，香港近8000個領有酒牌的處所中，7000間已取得餐廳牌照，只有約1000間只持酒吧牌照。他估計業界未來有更多人將酒吧牌照更改為餐廳牌照。

食物及衛生局長陳肇始昨被問到為何酒吧無法重開時，稱現時確診數字不算低，放寬須有序、分階段。錢雋永稱業界過去兩年疫情累計已停業逾400日，損失高達數十億港元，業界至今流失近九成員工。他曾期望酒吧可如常重開，慨嘆「永遠都是最早停業，最遲復業」。

此外，泳池亦須繼續關閉，影響教練生計。黎先生任游泳教練近10年，於泳會有200多名學生，再加私人學生，高峰時每周工作60多小時，泳池關閉下頓失收入，過去3個多月靠積蓄度日。他說身邊有很多同行要做兼職幫補，他也嘗試與親人創業，認為需「轉換跑道」。他不敢對泳池稍後重開抱有期望。