香港3天自願快篩 共呈報3128宗 六成無病徵

港府早前宣布三階段放寬防疫措施，其中餐飲業務、美容院、健身室以及體育場所，可望率先在首階段21日放寬。 （中通社）

香港 昨天新增1433例COVID-19確診病例，單日新增確診連續3天少於2000例，當中698例為快篩呈陽性病例；過去24小時再通報59名確診者死亡，單日新增死亡人數也持續下跌。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港府8日至10日推動全港市民自願快篩，三天期間網上呈報平台共接獲3128例陽性呈報病例，較原先走勢增加數百例，超過6成病例無症狀。

港府最快21日起，分3階段放寬社交距離 措施，據香港媒體報導，餐飲業務、美容院、健身 室以及體育場所，率先在首階段放寬，餐廳可望由現時晚上六時後禁止堂食，放寬營業至晚上十時，增至每枱最多四人。另據香港文匯報報導，早前因疫情嚴峻停辦的「本地遊」亦有望恢復。商務及經濟發展局局長邱騰華昨日表示，考慮在第二階段放寬社交距離措施時復辦「本地遊」，正研究如何加強防疫措施，包括要求導遊打齊3針，以及要求團友事先進行快速檢測，以換取放寬部分限制，例如每團人數擴大至多於30人等。

不過，有旅行社及工會昨日接受香港文匯報訪問時均相信，市民及從業員接受相關要求，因可確保團隊所有人的安全，但業界認為「本地遊」對行業的幫助不大，正常通關才能令旅遊業復甦。