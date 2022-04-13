港府擬修例 香港鄉郊代表將須宣誓效忠

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 民政事務總署已向立法會提交文件，建議修訂《鄉郊代表選舉條例》，在明年首季鄉郊代表選舉中引入宣誓就職安排，與目前立法會及區議會規例看齊；當選代表就職前須以書面宣誓效忠特區及擁護《基本法》，否則會被DQ。

明報報導，現時鄉郊代表當選就職時只須在參選表格中聲明擁護基本法。上屆鄉郊代表選舉多名民主派參選，時任立法會議員朱凱廸參選元崗新村鄉郊代表，選舉主任去信要求他回答是否提倡或支持港獨作為自決前途選項等問題，最終朱被裁定提名無效。民主黨沈運華則在粉嶺畫眉山自動當選原居民代表。

報導稱，民政事務總署在提交的文件中表示，1500多名鄉郊代表成為鄉事委員會成員，從而可晉身鄉議局、區議會和立法會成員，認為考慮港區國安法 規定及選舉性質後修例。港府稱做法不僅凸顯擁護國安法的決心，亦強調對「執行公共職能的鄉郊代表擁護基本法和效忠香港特區的期望」。港府引述選管會及鄉議局稱大致支持建議，預計本年內提交立法會。

此外，報導扎指，港府建議增設一個首席勞工 事務主任編外職位，專責領導勞工處轄下的職工會登記局（下稱「登記局」），加強對工會監管。新增職位為期3年，負責擬定及執行加強規管工會措施，包括推展修訂《職工會條例》，制訂及落實向工會開展國家安全及《港區國安法》的教育及宣傳計劃，以及擬定及執行「針對性的執法策略」，確保職工會符合《條例》及會章。

勞福局文件顯示，2019年11月至今年3月，登記局共接獲4427宗職工會登記申請，截至今年3月底仍有1519宗待處理；登記局發現部分工會活動涉與《職工會條例》不符，須深入跟進。

資料顯示，港府前年提出在勞工處開設一個常設的首席勞工事務主任職位，負責推行改善法定產假的新措施，被財委會否決；去年港府再向立法會提出開設該職位，為期3年，新職位新增執行國安法相關職務，但仍未能取得足夠票數支持，於去年6月在未經審議下撤回。