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港前立會議員許智峯、妻、母在港財產 被依國安法凍結

香港新聞組／香港10日電
前立法會議員許智峯8日收到警方通知，高等法院已經對他、太太及母親發出財產限制令。（取材自許智峯臉書）
前立法會議員許智峯8日收到警方通知，高等法院已經對他、太太及母親發出財產限制令。（取材自許智峯臉書）

身負多宗刑事案、前年流亡海外的前立法會議員許智峯，9日在社交網站表示，8日收到警方電郵通知，高等法院在律政司的申請下，已經對他、太太及母親發出財產限制令。該命令是引用國安法發出，禁止他們處理在香港的任何財產。許智峯批評「港共政權」以經濟手段威嚇異己，並株連其從未參與政治的妻子和母親。

香港01報導，許智峯指，該命令明確禁止他們，親自或透過代理人從香港移走任何名下的財產，及賣出、處理任何香港境內的財產，或將任何財產降值，若違反命令，可處刑事藐視法庭罪，被判監5年或罰款50萬港元（約6.3萬美元），或財產被檢取。

該命令亦特意列出他們三人所有本來已被匯豐凍結的戶口及其結餘，指明命令涵蓋戶口中所有存款。在該命令中，法官指明律政司可將命令登記或註冊於各港府部門中。他指，整份財產限制令的文件中，完全無向他們交代施加財產限制的理據，牽涉什麼案件、哪條罪行的調查等。

許智峯批評，財產限制令是政權以司法打壓反對聲音的舉措，旨在以經濟手段滋擾及威嚇異見人士，實質與國家安全無關，「手法卑劣，應予以譴責。」他說，因預期的政治打壓及報復，他及家人早於離港後出售所有在港的物業，並將所有財產轉移到外地，是次的財產限制令形同虛設，並沒有實質影響他及家人的財產。

他稱，太太及母親均為家庭主婦，從未參與政治或公共事務，更罔論與國安法扯上任何關係，認為是「國安法權力無制約下的野蠻株連行為」。他說，財產限制令是由國安法指定法官在非公開聆訊下發出，認為是黑箱作業，呼籲香港及國際社會關注事件。

另據明報報導，許智峯表示，該命令有效期由今年4月6日發出起計，直至6月10日。高院訂下當日早上就該命令設不公開聆訊，聆訊法官為國安法指定法官陳慶偉，律政司屆時將向法庭申請將財產限制令無限期延展，直至法庭另發命令為止。

香港 高院 匯豐

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