梁振英力挺李家超選港特首 競選辦5人曾為林鄭助選

李家超競選班底陸續曝光，圖為他與競選團隊網上合照。 第一行（左至右）：黃英豪；黃永光；譚志源；鄧飛；黃元山。 第二行（左至右）：蔡黃玲玲；龔永德；李家超；譚耀宗；陳清霞；李民斌。 第三行（左至右）：楊德斌；陳勇；吳文華；霍啟剛；梁宏正。 第四行（左至右）：莫樹聯；盧永雄。（中通社）

全國政協副主席梁振英昨日表示支持李家超參選。他說，過去三年因為修例風波和新冠疫情的打擊，香港 的經濟民生、對外聲譽和內部信心都備受打擊。而在融入國家發展大局進程中，在中央政府和內地省市的大力支持下，香港的未來充滿機遇。

大公報報導，他呼籲，各行業各階層團結一致，全力支持新一屆特區政府在新的行政長官領導下，掌握機遇，重新出發；克服困難，突破框框；全面全速做好疫後重建工作，發展經濟，改善民生，並為下一代打造更堅實的發展基礎。「我對香港充滿信心。祝李家超參選順利。」

另據明報報導，李家超競選特首工作上馬，並有各界人士組成「明星級」競選辦，設一名主任及16名副主任，一如所料由全國人大常委譚耀宗當主任；副主任包括全國政協委員陳清霞等五名五年前曾為林鄭月娥 助選的人，以及政制及內地事務局前局長譚志源等。新民黨主席葉劉淑儀亦表示香港需要改變，「期盼李家超能讓香港變得更好」。

據報導，譚耀宗表示李家超正積極接觸選委，「1400多個選委，我希望至少有三分之一（即500人）提名 他。當然最後有更多票數當選、能高票當選，這是我們爭取的目標」。

自李家超宣布參選特首，多名選委陸續提名李家超參選。圖為民建聯主席李慧琼（左一）、副主席陳克勤（右一）及張國鈞（右二）將提名表交給李家超競選辦主任譚耀宗（左二）。（取材自陳克勤臉書）

報導稱，多名建制派昨表示已提名李家超，包括民建聯主席李慧琼及黨友陳克勤、張國鈞；經民聯主席盧偉國及議員梁美芬。立法會財委會主席陳健波說，期望李家超「帶領香港開創新篇章」。昨午多名選委赴李家超的競選辦交提名，包括曾任林鄭月娥競選辦主任的行政會議召集人陳智思。

報導指 ，李家超公布競選團主要成員名單，16名副主任中，不少來自專業界別，包括法律界陳清霞及莫樹聯、已退休的會計界龔永德，亦有數名立法會議員。來自商界的有東亞銀行李民斌、信和集團副主席黃永光等。其中陳清霞、黃永光、吳文華、李民斌及陳勇，五年前曾協助林鄭月娥參選特首。另外，日前辭去政務司長政治助理的蕭嘉怡，以義工身分「過檔」，昨現身李家超位於中環廣場的競選辦。