梁振英力挺李家超選港特首 競選辦5人曾為林鄭助選
全國政協副主席梁振英昨日表示支持李家超參選。他說，過去三年因為修例風波和新冠疫情的打擊，香港的經濟民生、對外聲譽和內部信心都備受打擊。而在融入國家發展大局進程中，在中央政府和內地省市的大力支持下，香港的未來充滿機遇。
大公報報導，他呼籲，各行業各階層團結一致，全力支持新一屆特區政府在新的行政長官領導下，掌握機遇，重新出發；克服困難，突破框框；全面全速做好疫後重建工作，發展經濟，改善民生，並為下一代打造更堅實的發展基礎。「我對香港充滿信心。祝李家超參選順利。」
另據明報報導，李家超競選特首工作上馬，並有各界人士組成「明星級」競選辦，設一名主任及16名副主任，一如所料由全國人大常委譚耀宗當主任；副主任包括全國政協委員陳清霞等五名五年前曾為林鄭月娥助選的人，以及政制及內地事務局前局長譚志源等。新民黨主席葉劉淑儀亦表示香港需要改變，「期盼李家超能讓香港變得更好」。
據報導，譚耀宗表示李家超正積極接觸選委，「1400多個選委，我希望至少有三分之一（即500人）提名他。當然最後有更多票數當選、能高票當選，這是我們爭取的目標」。
報導稱，多名建制派昨表示已提名李家超，包括民建聯主席李慧琼及黨友陳克勤、張國鈞；經民聯主席盧偉國及議員梁美芬。立法會財委會主席陳健波說，期望李家超「帶領香港開創新篇章」。昨午多名選委赴李家超的競選辦交提名，包括曾任林鄭月娥競選辦主任的行政會議召集人陳智思。
報導指 ，李家超公布競選團主要成員名單，16名副主任中，不少來自專業界別，包括法律界陳清霞及莫樹聯、已退休的會計界龔永德，亦有數名立法會議員。來自商界的有東亞銀行李民斌、信和集團副主席黃永光等。其中陳清霞、黃永光、吳文華、李民斌及陳勇，五年前曾協助林鄭月娥參選特首。另外，日前辭去政務司長政治助理的蕭嘉怡，以義工身分「過檔」，昨現身李家超位於中環廣場的競選辦。
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