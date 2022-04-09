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李家超正式宣布參選特首 稱將確保香港長期繁榮穩定

記者林則宏／即時報導
香港前政務司長李家超9日下午召開線上記者會，正式宣布參加香港第六屆行政長官選舉。（截圖自網路直播影片）
香港前政務司長李家超9日下午召開線上記者會，正式宣布參加香港第六屆行政長官選舉。（截圖自網路直播影片）

香港前政務司長李家超9日下午召開線上記者會，正式宣布參加香港第六屆行政長官選舉。李家超表示，經過深入思考，他決定出來參選，與社會各界和香港廣大市民一起推動香港向前。他期盼看到一個充滿活力、人人幸福、高度開放、廣泛團結、社會安寧的香港。

在正式宣布參選的致詞中，李家超說，今年是香港回歸25周年，承前啟後，意義重大。極需把握好機遇，邁上新發展台階。過去兩年多，他看到香港由亂及治的變化，看到發展變革的契機，深深感到，未來五年是香港由治及興的關鍵時刻。

李家超指出，他有信心迎接公職生涯的最大挑戰。他並在記者會上宣布未來施政的三大方向：一、以結果為目標，解決不同問題；二、全面提升香港競爭力；三、奠定香港發展的穩固基石。  

李家超稱，他出身基層，在公屋長大，親歷基層市民的困難，深信政府施政必須以解決市民問題為首位。他形容自己是務實的人，做事除了要符合程序，更會以結果為目標。若當選，他會從政府理念和做事方式等方面作出變革，提升施政效率。  

他強調，未來五年香港要加快發展，必須鞏固得來不易的穩定局面，創造一個安定、穩固的環境，讓香港無後顧之憂，可以大步前行。香港特區行政長官要維護香港的整體利益，保障香港不受破壞。要建立一個忠誠、擔當的政府，守住「法治」這核心價值和施政的基石，確保在「一國兩制」下，香港長期繁榮穩定。

香港商業電台報導，李家超在記者會中並未正面回應，是否曾就參選與北京中央溝通過，僅表示這次參選是出於個人「對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責」， 李家超競選社交網站已經展示李家超的競選口號 ：「同為香港開新篇」。

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