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批香港防疫過嚴 IATA：失去國際航空樞紐地位

香港新聞組╱香港8日電
國際航空運輸協會稱，香港防疫政策令其失去國際航空樞紐地位。(中通社資料照片)
國際航空運輸協會稱，香港防疫政策令其失去國際航空樞紐地位。(中通社資料照片)

新冠疫情重創香港航空業，國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh批評港府防疫政策過於嚴厲，令各航空公司進出香港極度困難，香港猶如從航空地圖上消失，失去國際航空樞紐地位。

綜合港媒報導，港府將檢疫隔離日數縮至7日，Walsh表示作用並不大，大部分國家都已撤銷相關措施，7日隔離期仍然令旅客打消赴港旅遊念頭。

Walsh周三在IATA簡報會上回應香港航空業情況。他表示，香港的防疫政策令各航空公司進出香港都變得極度困難，需取消大部分航班；他對香港嚴厲的防疫政策感到失望，因為相關舉措令香港失卻國際航空樞紐地位，形同從航空地圖上消失，復甦情況嚴重落後於其他國家。

Walsh指出：「香港防疫限制過於嚴苛，直接到令許多航空公司服務的取消，這讓業者感到在香港運營是不可能的任務。」

IATA警告，那些仍試圖阻擋病毒入境，而非管理疫情的地方，將面臨錯過國際航空旅遊復甦所帶來的巨大經濟與社會好處。

據報導，以香港機場作為基地的國泰航空，7日股價開低走跌。Walsh稱，即使港府縮短了入境旅客隔離天數，但此規定的存在就足以讓旅客不願踏足。業界也日益對港府的封閉邊境立場感到挫折。

被問到港府已經將隔離日減至數7日，Walsh表示，措施無助香港航空業復甦，即使已較過往的14日隔離為佳，但隔離措施仍然不利於旅遊，尤其大部分國家已取消相關政策。

至於香港日後是否可再成為航空樞紐，他表示並非不能，但確面對挑戰，因為其他國家於過去兩年把握香港的失利。他續指，香港始終是一個重要市場，但除非人們真的需要到香港，否則看到其措施，便不會想到香港。

香港 防疫 疫情

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