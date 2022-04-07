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誰接任香港政務司長 保安局長鄧炳強是大熱？　

香港新聞組／香港7日電
保安局長鄧炳強被看好有望接任政務司司長。(中新社資料照片)
保安局長鄧炳強被看好有望接任政務司司長。(中新社資料照片)

特首選舉明朗化，政務司司長李家超6日向特首辭職，即時開始休假，待中央批准辭職後，將參選下任特首。特區第二把手離任，港府新聞稿未提及署任安排， 但本屆港府仍有兩個多月任期，政界關注誰人接掌政務司長之位，當中亦涉及下屆港府人事布局。

香港01報導，港府昨日下午發出新聞稿，指特首林鄭月娥收到李家超的辭職通知，並已根據《基本法》第48條第5款呈交中央人民港府，而李家超即時休假，但未有有提及署任安排，情況罕見。

翻查資料，2011年時任政務司長唐英年辭職參選特首，是由時任教育局局長孫明揚署任政務司長；2017年林鄭月娥辭任政務司長，是由時任勞工及福利局局長張建宗署任，而財政司長曾俊華辭職時，則由時任財經事務及庫務局局長陳家強署任。

值得注意的是，林鄭月娥於2017年1月12日辭職後，1月16日中央宣布免去其司長職務，同時接納時任特首梁振英建議，任命張建宗為政務司長，若今次李家超獲批辭職，是否一併任命新司長？抑或有其他可能性？

對此，政界分析有三個可能方案，第一是由政務司長轄下的最資深局長署任。現時最資深的是環境局局長黃錦星，2018年張建宗訪京時，由黃署任政務司長。

第二個可能性是在現任局長之中，晉升一人為政務司長。

政界評估，問責班子有多名潛在司長人選，大熱之選當數保安局長鄧炳強，他向來獲北京青睞，倘他升職再過渡新港府輔助李家超，執行力不成疑問。鄧炳強昨日在記者會回應傳聞時指，享受及專注現時保安局長的工作，對下一步未有計畫。另一人選同樣是紀律部隊出身的政制及內地事務局局長曾國衞，他亦一直獲北京器重。

有政界人士關注，本來是特首熱門人選的財政司司長陳茂波，今次已無望出戰，下屆會否仍留在特區港府？倘中央希望保持財金系統穩定，會否減少財金官員的人事變動？有人則認為陳茂波加入港府多年，熟悉土地、經濟發展，倘出任政務司可立即推展工作。

林鄭月娥 北京 教育局

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