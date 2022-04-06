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香港特首林鄭月娥被美國制裁 卸任安身大不易

香港新聞組／香港6日電
林鄭月娥卸任後的生活受到關注。（路透）
林鄭月娥卸任後的生活受到關注。（路透）

香港特首林鄭月娥4日宣布不競逐連任，任期至6月30日，意味林鄭一家需在七一前遷出禮賓府。林鄭在香港無持有物業，且因遭美國制裁，目前沒有銀行帳戶與信用卡，卸任後連要在香港找一處安身之所也會遇到不少麻煩。 

香港01報導，按現行安排，林鄭卸任特首仍享有多種福利及禮遇，包括港府專車接送、保鑣、辦公室等，亦可終身享用香港國際機場的永久貴賓服務、終身的醫療及牙醫福利，但不包括住所。因此，林鄭卸任後若要繼續留在香港，就必須先找到新住所。

根據香港行政會議成員個人利益登記冊，林鄭月娥與丈夫林兆波在香港都無房產，但林兆波在廣東中山有一處住宅連車位。

至於在香港買樓，林鄭曾在2017年透露，自己有置業難題，一筆過長俸無法在灣仔買300平方呎的單位。林鄭月薪約43萬元（約5.5萬美元），而根據中原地產資料，目前灣仔約300平方呎、樓齡20至35年物業，叫價由580萬至798萬港元（約74萬至101.8萬美元）不等。

另，根據規定，林鄭離職後第一年，不得接受任何聘任工作。之後兩年，任何聘任都要先諮詢前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會意見。

林鄭須在卸任三年後，才可不經諮詢委員會，接受包括中共中央機構或特區政府委任、慈善、學術或其他非營利機構的委任，以及非商業性質的地區或國際組織委任。

香港 林鄭月娥 福利

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