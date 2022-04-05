港確診死亡雙降 社區傳播鏈仍多

香港耀安邨耀榮樓多宗個案涉變種病毒，政府圍封強檢。（中通社）

新冠疫情單日新增個案連續11日下跌，香港 昨增3138宗陽性個案；另有90宗死亡個案，是自2月26日以來再少於100宗。衛生防護中心表示，近日新增陽性個案緩慢下降，但仍處於相對高水平，加上很多個案由快速測試辨識，即病毒量較高，反映社區仍有大量個案及傳播鏈。

明報報導，昨日新增個案中，1589宗為核酸檢測 陽性，1549宗為快速測試陽性，輸入個案有12宗，10宗於機場採樣發現，包括兩名機組人員，其中一人為國泰員工；另兩宗輸入個案則於檢疫酒店發現。衛生署表示，大韓航空2日由首爾飛抵香港的KE607航班三名乘客抵港檢測呈陽性，昨日起至10日禁止大韓航空客機從首爾著陸香港。

據報導，新增死亡個案中，兩人已接種3針新冠疫苗 ，其中一名75歲死者本身有心肌梗塞、心臟衰弱等長期病患，上月14日入院時有氣喘；另一88歲死者則有肝炎、高血壓，上月10日到急症室時有肺炎。醫管局總行政經理劉家獻稱，兩名已打3針的死者年紀大及多長期病患，不代表疫苗無效。

報導稱，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近日新增個案雖持續下降，但仍處於每天數千宗高水平，呼籲避免不必要聚集及跨家庭聚會。