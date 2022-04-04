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香港保安局長任內 李家超曾強硬對付反送中 被美制裁

香港新聞組／香港4日電
圖為2019年李家超身為保安局局長，出席香港警察學院結業會操。（中通社資料照片）
圖為2019年李家超身為保安局局長，出席香港警察學院結業會操。（中通社資料照片）

過去一直對反修例（反送中）示威活動展現出強硬立場的李家超，去年6月接替張建宗擔任政務司長，是回歸後首名紀律部隊出身的政務司長。他在擔任保安局長期間曾主理多宗爭議事件，亦被美國制裁。

明報報導，64歲的李家超畢業於九龍華仁書院，高考後獲港大工程學系錄取，但因家庭原因放棄入讀，1977年加入警隊任職見習督察，2010年晉升至副警務處長。2012年，他離開警隊並放棄英籍，加入梁振英班子，獲委任為副保安局長。2017年他升任保安局長，在任期間處理多項爭議事件，包括高鐵西九龍站「一地兩檢」、2018年引用《社團條例》禁止香港民族黨運作、推動修訂《逃犯條例》和應對反修例運動示威。2020年8月，美國財政部以損害香港自治和港人自由為由，制裁包括他在內的11名中港兩地官員。

據報導，李家超現為候選人資格審查委員會（資審會）主席，若他辭職參選將由誰接任，港府發言人表示，根據《行政長官選舉條例》，只有依據《基本法》第48條任命的主要官員可獲委任為資審會主席或官守成員，就資審會組成的任何變動，政府會按法律處理。

另外，報導稱，2月被免去民政事務局長職務的徐英偉原為資審會官守成員，政府表示他是以官員個人身分獲委任，因此署理民政局長並非資審會成員。據行政長官選舉條例，資審會須由主席、2至4名官守成員、1至3名非官守成員組成。

香港 反送中 財政部

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