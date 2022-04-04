兩人限聚令下 香港拜山人潮減 祭品比往年貴1成

香港疫情仍嚴峻，在兩人限聚令的社交距離措施下，各區墳場的拜山人潮明顯較往年少，圖為柴灣華人永遠墳場。（Getty Images）

明天是清明節，不少港人趁昨日周日假期提早去拜祭先人，惟由於香港疫情 仍持續嚴峻，在兩人限聚令的社交距離 措施下，各區墳場的拜山人潮明顯較往年少。去拜山，鮮花、祭品不可少，有市民指今年祭品的價格稍為上升，花了近600元購買祭品等，比往年貴約10%。

香港文匯報報導，昨早在柴灣前往華人 永遠墳場的小巴站雖出現人龍，惟有市民表示，人龍比往年「短好多」，而在疫情下巿民去掃墓，都做足防疫措施，有指「已戴兩個口罩，勤用酒精搓手液。」昨日下午到鑽石山墳場去掃墓的人流不多。孝子魏先生表示，因為有兩人限聚令，故與其他不同住兄弟姊妹的家庭分開去拜祭，「呢兩年都係咁樣，自己簡簡單單（去拜山），少咗好多人，以前拜山，呢度都係人山人海。」何先生亦指，「今年沒那麼擁擠，反而覺得輕鬆不少，都是自己家人來，其他人就另安排時間去拜山。」

將軍澳華人永遠墳場昨日雖沒有封路，但仍有多名市民帶備鮮花、祭品徒步行上山掃墓。施小姐說，今年沒有買燒肉等祭品，簡單一點就算了。何小姐表示，會遵從社交距離措施避免跨家庭聚會，「只是一家五口過來拜山，我們往年會叫其他親戚一齊。」

清明節當日各區墳場都會實施交通管制，任何車輛都不准駛入，掃墓人士只能夠徒步上山。

據報導，有紙紮舖負責人表示，因為運輸成本有所上升，因此祭品都需要加價，並指有不少巿民因疫情仍持續推遲拜山，生意額受影響。