港建制作家父疫歿 轟特首豪言笑語：對百姓丟命無感？

屈穎妍批評香港高官回應疫情時仍在笑得燦爛：「這種笑聲，讓死難者家屬聽了，能不心寒？」（中通社資料照片）

今波疫情 至今導致香港 6962人死亡，建制派專欄作家屈穎妍26日撰文，表示父親正是「6962分之一」，因染疫於上周離世。她談及父親離世當晚，她到急症室跟爸爸遺體告別，旁邊的病床全是屍體，「急救房內，沒一條生命是活的。」

香港01報導，屈穎妍批評香港高官回應疫情時仍在笑得燦爛：「這種話、這種笑聲，讓死難者家屬聽了，能不心寒？能不憤慨？……如果你們真的對老百姓丟命沒感覺，我們無話可說，但作為死者家屬，我只想說一句：請別再笑。」

屈穎妍指，其父母早前染上新冠肺炎，躲在家隔離，媽媽好轉了，但爸爸上周離世。她憶述爸爸離世當晚，她趕到醫院跟爸爸遺體告別：「瞥見旁邊的病床，全是一個個沒了呼吸的老人，有的蜷曲身體、有的死不瞑目、有的張大了口，急救房內，沒一條生命是活的。」

她稱，急症室走廊站滿飲泣的家人，所有人都站著，因為此處橫七豎八擠滿病床，根本放不下椅子。

屈穎妍狠批，香港至今死了近7000人，不點名狠批特首林鄭月娥笑得燦爛說：「現在取得了階段性成果……，我很有底氣及很有能力去抗疫……」，她說「這種話、這種笑聲，讓死難者家屬聽了，能不心寒？能不憤慨？」

她提到外交部發言人汪文斌為東航 空難結了黑領帶出席記者會，反問：「（香港疫情）死了這麼多人，有官員為他們穿過一天黑衣、繫過一條黑圍巾嗎？……如果你們真的對老百姓丟命沒感覺，我們無話可說，但作為死者家屬，我只想說一句：請別再笑。」