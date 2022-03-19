港第5波疫歿逾5000人 長者接種率不升反跌

香港長者的疫苗接種率，近日有不升反跌的現象。（中新社）

香港昨日新增2萬82宗新冠肺炎確診個案，第五波疫情 仍在高位橫行，累計染疫人數已突破100萬大關，死亡人數超過5000人，其中7成死亡個案均是80歲以上長者，絕大部分未有接種新冠疫苗 。專家認為目前香港仍未達基本接種率，不能放寬社交距離等防疫措施，以免疫情反彈。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨再次呼籲接種疫苗以減低重症甚至死亡機會，但食物及衛生局副局長徐德義表示，長者的疫苗接種率有不升反跌的現象。近日長者接種量由每日7000大幅跌至1000，故除安排外展隊到安老院打針外，已努力提供更多接種點讓長者打針，另一外展接種計畫則會為行動不便長者而設。

張竹君昨日在疫情簡報會上表示，新增的2萬82宗確診個案，僅3宗為越南及印尼輸入的病例，其他完全為本地感染，包括7966宗核酸檢測 和12116宗快速抗原檢測陽性個案，令新一波疫情累計有100萬4313人染疫。同時，醫管局再呈報多259宗死亡個案，令第五波疫情至今累計已有5188名染疫病人離世，死者包括2030名男性和3158名女性，年齡由11個月至112歲。

她指出，58%離世病人均為院舍院友，而年長及未有接種疫苗的死亡率遠高於整體的0.5%，其中70%死者為80歲以上，該年齡組別死亡率達8.5%；已接種兩劑或以上疫苗的患者死亡率僅0.09%，但無打針的死亡率則高達1.32%，相差超過14倍。