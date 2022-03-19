香港疫情嚴峻 專家稱動態清零非防治首選

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 當前疫情 嚴峻，港府秉持北京當局的動態清零政策，可望最快於20日公布相關對策；不過，防疫專家說，舒緩疫情才是當務之急，動態清零並非首要之務。

香港英文報刊「南華早報」（SCMP）專訪香港大學醫學院院長梁卓偉，就目前該如何針對當地嚴峻的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對症下藥，提出看法。

據香港大學李嘉誠醫學院官網，梁卓偉是流行病學及全球衛生權威，近20年來曾多次參與重大疫情的防治，包括2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、2013年H7N9病毒引發的A型流感及目前的COVID-19等，並曾於2009年H1N1流感蔓延期間帶領港府抗疫。

梁卓偉指出，當前香港有兩個選擇，其一就是5月過後預料新增確診將降至每天百例以下，屆時香港可以繼續執行動態清零政策，並執行普篩以阻斷殘存的感染鏈。

他說，香港也可以適時藉由建構「更持久的混合免疫」保護社會大眾。混合免疫（hybrid immunity）意指同時具有染疫康復及接種疫苗 而產生的抗體。

有鑑於不可能永久執行保持社交距離的措施，梁卓偉呼籲當局應確保高齡長者、尤其是在安養中心的長輩們，接種兩劑BNT或3劑科興疫苗的覆蓋率至9成。

他說，香港也應取得數以百萬計或者更多由美國輝瑞藥廠生產的（Pfizer）新型抗病毒口服藥丸Paxlovid，把重症與死亡病例降至最低，並且在解除防疫管制後，同時加強民眾的天然免疫力。

梁卓偉表示，若是上述兩個條件於4月或5月底達成，那麼在傳染力更強或者更致命的病毒變異株入侵香港之前，民眾將有絕佳時機建構混合免疫。梁卓偉所指的是出現在法國的變異株Deltacron，其毒性仍有待評估。

梁卓偉表示：「我主張第5波疫情大體上在6到8週內接近尾聲之前，現階段我們必須做好妥善規劃，如今我們能做的就是形成共識和完善各項準備，這並非是一蹴可及的。」

另一位港府的防疫顧問袁國勇也提出同樣呼籲，那就是若香港的疫苗覆蓋率達到95%，「今年夏天」就可望逐步解除社交距離管制。

中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍16日出席在深圳召開的高層官員會議時，則是敦促港府官員要「針對下波疫情有序完善規劃」。

不過香港特區行政長官林鄭月娥駁斥防疫專家的觀點，並說依據達成疫苗覆蓋95%的制定具體政策，無異於「自縛手腳」。

報導說，預料林鄭月娥最快將在20日公布因應當地疫情的「日後方針」，項目包括旅遊管制、全面普篩、學校復課與其他的社交管制措施等。

對於港府因應香港第5波疫情的情況，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華說，港府官員擔心出錯，只顧政治正確，緊跟北京中央的路線，所以未能針對疫情作出迅速反應。