香港政務司長：國安法後經濟復甦強勁 立會效率提升

政務司司長李家超16日表示香港國安法填補維護國家安全法律的空白，恢復香港的和平與穩定。（中通社）

中國常駐聯合國 日內瓦代表團16日在聯合國人權理事會第49屆會議期間舉辦「香港 明天更美好」主題視頻邊會，香港政務司司長李家超在會上發言，指《香港國安法》制止修例風波的暴力情況，而完善選舉制度後，立法會現時的審議和辯論質素，以及效率，都顯著提升。

香港01報導，李家超表示，《香港國安法》填補了維護國家安全法律的空白，恢復了香港的和平與穩定，2021年經濟復甦強勁，本地生產總值增長了6.4%。

李家超指，為保障香港的選舉制度免受利用和外部干預，必須落實「愛國者治港」原則，完善及保護香港的選舉制度。他說，新一屆立法會體現了更廣泛的代表性和均衡的社會參與，所有席位都有競爭，議會出現了很多新面孔，審議和辯論質素，以及效率，都顯著提升。

至於特首選舉，他表示成員人數增加了四分之一的選舉委員會將選出行政長官，並強調選委會選出特首的做法，自香港特別行政區成立第一天起一直沒有改變。

疫情 方面，李家超表示在香港尋求協助下，中央迅速並毫不保留地幫助香港，協助興建設施，提供專業知識和經驗，並提供人力支援和供應各種物資。他指中央的無限支持和幫助，使香港對戰勝疫情充滿信心。

民建聯立法會議員周浩鼎亦有出席發言。他表示，香港在國安法下實施後，社會全面恢復穩定及安全。而完善選舉制度後，愛國者治港得到全面完整落實，過去反中亂港立法會議員勾結外國勢力，不斷挑動香港和內地之間的矛盾，及煽動對內地的仇恨，企圖把香港從中國分裂出去等惡行，今天終能徹底杜絕。

周浩鼎指，最近香港第五波疫情相當嚴峻，感謝中央政府傾全國之力，對香港作出全面支援，包括提供物資、中藥、人手及協助建設隔離段施等。

周浩鼎又說，英國推出BNO計畫是「可恥之舉」，稱該計畫「從頭徹尾只是一個騙取港人資金去救該國經濟的陷阱」。