港股報復式反彈 單日暴漲逾1500點 漲幅13年來最大

恒誼指數16日收盤大漲1672點，一舉收復2萬點關口，並創自2008年10月30日以來的最大單日漲幅。（中通社）

中國國務院 副總理、金融委主任劉鶴，16日主持國務院金融委會議指出，要及時研究和提出有力有效的化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

香港 經濟日報報導，劉鶴講話釋放的暖意提振信心，A股、港股全線大漲。恒生指數則上演報復式反彈，單日暴漲超1500點，創近13年以來最大單日漲幅，勁升9%收復2萬點關卡。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

另據香港01報導，近日股票市場異常波動，港股3月首半個月跌幅超過去年全年，昨天又大幅反彈。特首林鄭月娥 在記者會上被問到，近日香港股市出現大波動，出現單日逾千點跌幅，港府如何研判形勢及穩定市場。

林鄭說，現時全世界處於非常不穩定的局面，受地緣政治影響，出現近乎戰爭的局面，各地金融市場無可避免受到衝擊。香港作為國際金融中心不能置身事外，強調最重要的是金融穩定及市場監督，兩方面均沒有受近日股市波動影響。

她指香港金融制度、港元和市場監督穩定，稍後財政司司長或會作更詳細研判。

港府回覆傳媒查詢時表示，儘管市場波動加劇，香港市場仍保持穩健。金融監管機構一直密切留意巿場狀況，證券及期貨事務監察委員會亦已加強監察經紀商及基金的流動資金情況，未有發現可能對市場造成重大系統性影響的異常情況。

港府發言人指，由於地緣政治的緊張局勢、新冠疫情反覆、通貨膨脹和聯儲局利率等宏觀因素，近幾個月全球金融市場相對動盪。香港作為國際金融中心，如同主要海外市場一樣，也受到這些波動因素影響。

港府會與金融監管機構繼續密切監察巿場狀況，以維護香港的金融穩定和安全。