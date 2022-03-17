我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

港股報復式反彈 單日暴漲逾1500點 漲幅13年來最大

香港新聞組／香港17日電
恒誼指數16日收盤大漲1672點，一舉收復2萬點關口，並創自2008年10月30日以來的最大單日漲幅。（中通社）
恒誼指數16日收盤大漲1672點，一舉收復2萬點關口，並創自2008年10月30日以來的最大單日漲幅。（中通社）

中國國務院副總理、金融委主任劉鶴，16日主持國務院金融委會議指出，要及時研究和提出有力有效的化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

香港經濟日報報導，劉鶴講話釋放的暖意提振信心，A股、港股全線大漲。恒生指數則上演報復式反彈，單日暴漲超1500點，創近13年以來最大單日漲幅，勁升9%收復2萬點關卡。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

另據香港01報導，近日股票市場異常波動，港股3月首半個月跌幅超過去年全年，昨天又大幅反彈。特首林鄭月娥在記者會上被問到，近日香港股市出現大波動，出現單日逾千點跌幅，港府如何研判形勢及穩定市場。

林鄭說，現時全世界處於非常不穩定的局面，受地緣政治影響，出現近乎戰爭的局面，各地金融市場無可避免受到衝擊。香港作為國際金融中心不能置身事外，強調最重要的是金融穩定及市場監督，兩方面均沒有受近日股市波動影響。

她指香港金融制度、港元和市場監督穩定，稍後財政司司長或會作更詳細研判。

港府回覆傳媒查詢時表示，儘管市場波動加劇，香港市場仍保持穩健。金融監管機構一直密切留意巿場狀況，證券及期貨事務監察委員會亦已加強監察經紀商及基金的流動資金情況，未有發現可能對市場造成重大系統性影響的異常情況。

港府發言人指，由於地緣政治的緊張局勢、新冠疫情反覆、通貨膨脹和聯儲局利率等宏觀因素，近幾個月全球金融市場相對動盪。香港作為國際金融中心，如同主要海外市場一樣，也受到這些波動因素影響。

港府會與金融監管機構繼續密切監察巿場狀況，以維護香港的金融穩定和安全。

香港 國務院 林鄭月娥

上一則

北約秘書長促譴責俄 中發言人回嗆：北約沒資格講正義

下一則

醫院未開綠色通道 吉林4歲童被延誤救治身亡

延伸閱讀

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典
港+294疫歿 全港棺木剩300多副僅可應付3天 喪事延期

港+294疫歿 全港棺木剩300多副僅可應付3天 喪事延期

香港特首選舉提名前 4成人評林鄭0分 李家超民望也新低

香港特首選舉提名前 4成人評林鄭0分 李家超民望也新低
港股市值5周蒸發1.5兆美元 林鄭上任5年恒指跌近3成

港股市值5周蒸發1.5兆美元 林鄭上任5年恒指跌近3成

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發