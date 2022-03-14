港財爺料首季經濟負增長 失業率回升 稱現階段風險可控

陳茂波13日發表網誌表示，受疫情打擊，香港失業率預料將顯著回升。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波發表網誌指，嚴峻疫情 為香港目前經濟帶來巨大的下行壓力，香港今年第一季經濟很大機會出現按年負增長，失業率預料將顯著回升，但國家經濟保持穩定增速，長期基本面維持向好，是香港經濟可望保持動力的堅實依靠和底氣所在，只要香港盡快成功控制疫情，將很快擺脫陰霾，重拾經濟增長的動力。

香港財政司司長陳茂波13日發表網誌表示，受疫情打擊，香港第一季經濟很大機會按年錄得負增長。（中新社）

明報報導，近期外圍市場波動，地緣政治風險升溫，影響能源及其他商品供應，觸發期油等商品以至糧食價格急升。陳茂波指出，對香港而言，現階段的風險可控。貿易方面，烏克蘭和俄羅斯分別僅占香港去年貨物出口的0.05%及0.78%。通膨方面，香港以服務業為主，能源依賴度不高，而能源在香港消費物價指數的開支權數只占約3%，即使國際能源價格急升，對香港通脹的影響也比較溫和。不過港府仍會高度警惕，做好防備。

陳茂波續稱，無論港股以至港元市場依然如常有序運作，港元匯率 穩定，資金進出未有異常的情況。銀行體系作為緩衝指標的資本充足率高企在20%，遠高於國際最低標準的8%水平，整體不良貸款比率去年底為0.88%的很低水平，這些均反映銀行具備充足條件應對挑戰。

他表示，香港的外匯儲備充足（有約5000億美元）、經常帳穩健（最近四季經常帳盈餘平均為GDP一成），反映香港的金融市場具強大緩衝和抗震力。