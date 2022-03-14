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疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

30萬港人居家隔離 3993死超武漢 8旬婆婆：確診無人理

香港特派員李春／香港14日電
林鄭月娥13日表示，預估目前逾30萬港人居家隔離，港府將提升居家檢疫支援能力。（中通社）
林鄭月娥13日表示，預估目前逾30萬港人居家隔離，港府將提升居家檢疫支援能力。（中通社）

香港疫情持續，新增確診個案與染疫死亡個案雙居高位，衛生當局稱疫情趨穩而未轉勢。特首林鄭月娥則爆出驚人數字，逾30萬染疫人士和密切接觸者在居家隔離或檢疫。但由於醫護人手不足，有8旬確診婆婆表示一直未獲衞生署聯絡，致電熱線都打不通。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

衛生防護中心昨公布，新增新冠確診個案3萬2430例，其中只有3例是輸入病例。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前每日病例停滯在高水平，疫情雖然初步控制到沒有出現進一步爆炸性上升，但疫情依然嚴峻，未出現明顯轉勢向下跌。

醫院管理局昨公布，新增264例死亡個案，包括過去一天離世的190人，以及校正回歸的74例死亡病例。香港累計死亡人數達3993人，超越兩年前武漢市官方公布的死亡人數3869人。

林鄭月娥昨表示，估計香港目前有超過30萬人正接受居家隔離或檢疫。她稱，估算是以隔離或檢疫人士居家14天為基礎，但隨著當局修訂做法，接種兩劑疫苗者在第6和第7天快速檢測呈陰性，可被視為完成隔離或檢疫，數字可能高估實際情況。

居家隔離不能外出購物，林鄭月娥承認港府能力有限，派送物資包的工作初期遇到困難，但相信之後可以追趕進度，每日可以派發6萬個。

香港新聞組／香港14日電

文匯報報導，林鄭月娥昨日強調會加強派發抗疫物資、熱線服務和醫療等三方面支援，包括派送止痛退燒藥和血氧儀，監測患者病況以防止輕症變重症，熱線則會增至550條，為患者診治的指定診所亦會增至23間。

不過，有8旬確診婆婆的長女1個星期前染疫，呈報後一直未獲衞生署聯絡，致電熱線亦未能打通，結果一家5口有4人相繼受感染。有專家則指出目前最大問題是人手不足，認為應動員私家醫護加入支援大軍。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，每日有幾萬人感染，民政總署就算將熱線加至550條，仍遠遠未能應付需求。

，中央援建香港粉嶺社區隔離設施13日交付使用，提供350多個隔離房間、超1000...
，中央援建香港粉嶺社區隔離設施13日交付使用，提供350多個隔離房間、超1000個隔離床位。（新華社）

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

此外，第4個中央援建的粉嶺社區隔離設施，經過17天快速建設，昨日交付港府，可提供超過350個房間和1000張應急隔離床位。

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