憶病人苦等病床…伊院醫師痛哭

香港將伊利沙伯醫院轉為收治新冠病人的定點醫院，圖為非新冠病人被陸續轉移到其他醫院治療。（中新社）

海嘯般席捲香港 的Omicron令公營醫療系統崩潰，各間公立醫院急症室猶如戰場，醫護日夜無休疲於奔命，迄今醫管局累積超過1.2萬名醫護及支援人員確診。每日新增死亡人數以百計，亦有大量病情嚴重患者滯留急症室，其中伊利沙伯醫院更是重災區，高峰期有高達300至400名病人滯留，令急症室迫爆，前線醫護工作量不勝負荷。

綜合媒體報導，伊利沙伯醫院昨日召開員工大會，向前線人員講解該院轉為接收確診患者指定醫院的安排，已在該院工作逾35年，急症室主管、顧問醫生何曉輝每憶起病人苦等無法就醫的情境，便心如刀割，他淚灑當場說：「過去一月，同事捱得好辛苦……65%新冠病人本來應該入院，但他們……入不到院……」在場醫護無不暗中落淚。

醫管局前日宣布將伊利沙伯醫院轉為接收確診者的指定醫院，該院昨日起一連四天安排非新冠病人轉院及出院，預計到周日會完成交接工作，到時會將現時滯留急症室的病人陸續安排到病房治療，亦可按病床情況接收新的確診者。

在伊院工作多年的何曉輝身經百戰，尤其每年冬季流感 高峰期，伊院急症室亦不時有迫爆情況，他亦能冷靜應對，昨日有參與會議、該院前線醫護指出，這次連何曉輝也崩潰，可見近一個月以來情況之惡劣，「病人上不到病房好似在急症室等死，不止無希望，連去大小便、飲水食飯的人類基本尊嚴都顧不到，不止何醫生，好多醫護都因為無能為力而難過，所以何醫生才會激動淚灑當場。」

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞於昨日疫情 記者會上回應事件表示，過去兩個月疫情嚴峻，不止伊利沙伯醫院，各聯網醫院的前線同事都日以繼夜堅守崗位對抗疫情，「所有同事都好努力嘗試幫助病人，我再次感謝他們。」