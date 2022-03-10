夏寶龍：香港一國兩制再50年不變 國安法非代港管治

港澳辦主任夏寶龍強調，「愛國者治港」是「一國兩制」正確落實的關鍵，如果「一國兩制」行得正確，50年後沒有必要改變。（取自央視新聞）

中國全國政協副主席、國務院 港澳辦主任夏寶龍9日會見港區政協委員。多位港區全國政協委員引述夏寶龍的講話指出，「一國兩制」50年不變，而50年後亦不需要變，並會行穩致遠，在香港 實施的普通法和法律制度亦不會改變。

香港01報導，據與會人士轉述，夏寶龍強調，「愛國者治港」是「一國兩制」正確落實的關鍵，他提到北京 中央近年出手制定港區國安法等是為了香港好，強調中國共產黨不是代替香港管治。

夏寶龍強調，如果「一國兩制」行得正確，50年後沒有必要改變。（路透資料照片）

有政協引述夏寶龍提到年前全國政協副主席、前特首董建華年前曾跟他說：「香港人欠內地同胞一句對不起」，但夏寶龍稱兩地血濃於水，過去幾年香港發生一些事，中央始終堅持支持香港。

參與會面的全國政協委員蘇紹聰引述夏寶龍，指出北京尊重香港的高度自治，但當有事情影響香港穩定，北京就會向特首作出指示，希望港府執行，但會尊重香港不同的制度，例如援港抗疫。

蘇紹聰表示，夏寶龍提到香港同胞對「一國兩制」不用擔心和疑慮，強調香港實施的普通法、法律制度不會改變，「一國兩制」必定會成功，相信香港「風雨過後必見彩虹」，香港前景一定非常好。

有與會者轉述，夏寶龍指北京援建方艙醫院、調撥醫療資源等，對香港的關懷不是講空話。蘇紹聰指，夏寶龍表示即使香港面對種種困難，北京都沒有怪罪過香港，願與香港一同承擔，強調全國人民熱愛著香港，兩地是一家。

報導稱，香港「50年不變」是上世紀80年代中國與英國商討香港前途問題時，由中共領導人鄧小平提出的方針，具體說法是「一國兩制、高度自治、港人治港、現有的資本主義生活方式50年不變」。

從香港於1997年7月1日回歸算起，2047年是「五十年不變」的最後期限。

儘管香港社會憂慮「50年不變」的承諾會否結束，但北京方面此前並未對此作出具體回應；如果上述報導屬實，這是北京官員首次談論「50年不變」的延續。