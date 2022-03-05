前港交所行政總裁：建議在港創建連接中西的新型債市

香港交易所前行政總裁李小加建議在香港創建新型債市。（中通社）

據香港 「信報」消息，中國政協委員、港交所前行政總裁李小加在中國「兩會」間提案，他建議在香港創建新型債券 市場，提升中資海外債市透明度和交易效率。

李小加建議在香港籌建一個市場化、高度透明、便於中港兩地監管機構監管、基於市場參與者自律的新型債券交易市場。該市場同時提供有效配合監管者需求、訊息透明的債券發行登記、託管、交易和清算服務。

此外，李小加也建言，人民銀行、發改委、證監會等相關部門關注新型債券市場籌備組工作，並給予指導，使得該市場的發展方向契合國家發展戰略。

提案指出，隨着跨境資本流動頻繁，離岸市場逐漸成為中國企業重要的融資 渠道之一，目前中資海外債存量規模逾9,000億美元。而中資美元債市場，從去年起出現巨大波動。

提案接著表示，雖然此次市場危機集中於地產行業，但其中體現的問題在中資海外債市場具有普遍性，主要包括發行人發布訊息混亂；二級交易不透明；以及後續監管手段不足。上述問題已經很突出，再任由狀況持續，很可能會嚴重影響中國對外金融信用，提高融資成本，制約香港債券市場的健康發展。

因此，李小加建議，在香港創建新型債券市場，增加市場透明度和交易效率，既有必要性，也有緊迫性。一方面可充分利用香港國際金融中心的地位，建立一個符合中國經濟邏輯，同時能與美元主導的市場體系接軌的債券市場。另一方面，為海外債發行、交易、託管設立市場化的運營標準和責任機構，對於維護和加強中國企業的海外債務融資渠道，加快中國債券市場的國際化進程，具有重大的現實和戰略意義。

事實上，李小加十分關注香港作為連接中國與西方資本市場的地位。他在今年1月於清華大學五道口金融學院演講時，便強調近年在香港出現的中資美元債本質上能作為連接中國文化與西方資本市場的平台。