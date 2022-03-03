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港公院崩潰 私家醫院拒收確診者 專家：對不起市民

香港新聞組／香港3日電
香港疫情嚴峻，公立醫院早已不堪重負，但有私家醫院卻傳出拒收染疫者。圖為一家醫院外的臨時治療區。（路透）
香港疫情嚴峻，公立醫院早已不堪重負，但有私家醫院卻傳出拒收染疫者。圖為一家醫院外的臨時治療區。（路透）

香港疫情嚴峻，公立醫院早已不堪重負猶如「戰場」，有約5000張病床的全港私家醫院卻拒收所有新冠肺炎確診者，最終被轉送到公立醫院，使公院百上加斤。醫管局昨日透露，有約60名原本在私家醫院洗腎的病人，確診後被轉介公立醫院，迄今各私家醫院也僅向醫管局提供合共100張病床，接收非新冠肺炎病人。港府專家顧問袁國勇批評，私院未能參與抗疫，拒收確診者的做法是「道德錯誤」、「對不起市民」。

文匯報報導，據統計，全港有13家私家醫院，大約有5000張病床，是公立醫院的六分之一，私院的病床使用率約六、七成，意味有近2000張病床可供使用。但疫情爆發後，私家醫院卻拒絕接收所有新冠肺炎病人。

醫管局總行政經理李立業於昨日疫情記者會表示，按原有公私營醫院合作機制，部分需要長期洗腎的病人會由私營醫院提供服務，但由於私家醫院拒收新冠患者，至今已有約60名洗腎病人，因為確診由私家醫院轉介至公立醫院。他呼籲，如病人新冠病情已康復，可以讓他們回到私家醫院洗腎。

袁國勇認為，私院應該加入抗疫，協助處理新冠肺炎輕症的住院及門診病人。「現在近乎所有公私營醫護都已接種新冠疫苗，病房亦每小時換氣6次，私院醫護人員與醫管局員工一樣，均有N95呼吸器及個人保護裝備，被傳染風險不高。」

此外，大公報報導，有公立醫院醫生報料，私家醫院「趁火打劫」，向確診患者報稱負壓病房每日收費8萬至10萬港元（約1萬至1.27萬美元），病人被天價收費嚇退，結果被轉介到公立醫院治療。

公立醫院病人爆滿情況愈來愈嚴重，消息透露，仁濟醫院急症室昨晚出現呼吸機已經用盡的情況，病房病床也爆滿，若有患者轉院，已插喉、需用呼吸機的緊急患者，也要在急症室等候24小時，若是交通意外入院，恐怕隨時「沒得救」。急症室病床也爆滿，病人送院後也只能躺在救護車的擔架上。

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