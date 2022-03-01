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香港新冠死亡個案持續上升 遺體火化擬增至每天200次

香港新聞組／香港1日電

香港新冠死亡個案持續上升，公立醫院殮房亦爆滿。醫管局總行政經理李立業表示，預計死亡人數持續增加，而運送遺體工作將是「瓶頸」。殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠稱，業界願以靈車運送遺體，但普遍希望運送一般遺體，若要運送新冠確診者遺體，希望政府向同行提供足夠保護措施。另據他了解，香港每日火化次數原為140至150次，環保署將按需求增至200次，料約兩周後生效。

明報報導，李立業昨在記者會表示，天氣寒冷下容易出現有嚴重併發症的死亡個案，加上疫情衝擊，公立醫院的殮房已接近飽和，而目前運送遺體工作面臨「阻滯」，局方會聯同殯儀業界加緊處理，而食環署已表示會加派人手運送遺體。

食衛局長陳肇始在商台《在晴朗的一天出發》稱，公共殮房數目有限，遺體未送往公共殮房前的暫時停放位置亦有限，當局正添加位置並加快火化程序，但部分遺體在安老院舍，家人未在一兩日內認領。她說暫未得悉有殯儀館拒絕接收已確診的遺體。

民建聯立法會議員陳恒鑌建議政府租用急凍櫃作臨時停屍間，暫存堆積在醫院及殮房的遺體。他另建議政府「拆牆鬆綁」，開設專用通道將遺體由醫院直接運往火化，並提供場地予死者家屬作簡單拜祭，而食環署32個火化爐亦應延長服務時間。

另據中央社報導，因疫死亡人數快速增加，公眾殮房出現遺體堆放情況，有香港政黨呼籲港府早作準備，以減輕公眾殮房負擔。

民建聯表示，根據本地法定程序，病人被送往急症室途中死亡的話，遺體需要送到衞生署公眾殮房進行解剖，待完成相關程序後家屬才可以領回遺體；鑑於近日類似死亡個案有所增加，大大加重殮房的負擔。

為此，民建聯建議港府採取多項措施解決問題，包括增設冷藏設備，以暫時存放遺體；加大殮房的流轉量；簡化法定解剖程序。

民建聯同時指出，隨著疫情日趨嚴重，加上港府的訊息發布混亂，導致近日有人在網上及社交平台上散播「政府封城」及「超市搶購」等虛假訊息等。因此呼籲港府加強打擊虛假消息。

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