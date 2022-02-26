港疫情嚴峻 感冒藥貴一倍 鮮肉價格猛漲

港府宣布，26日起上水屠房將暫停提供屠宰牲口，鮮豬肉價格猛漲至每斤逾60元。（中新社）

香港疫情 嚴峻，早前有專家建議輕症患者可留家休息，多喝水、服用必理痛，掀起搶藥潮。有網友稱，長沙灣一間藥房以「疫情價」出售必理痛，一盒32粒的特強傷風感冒丸索價198元（港元，下同，約25.35美元），貴了一倍多，批藥房坐地起價。另外，鮮肉價格猛漲，每斤逾60元。

港九藥房總商會理事長林偉文表示，現時僅個別牌子的中成藥備受搶購，而其他具同樣功效的藥物仍然有貨，呼籲市民勿「盲搶」個別牌子的藥物。

香港經濟日報報導，有網友在facebook 群組「全港抗疫交流分享區」分享圖片，表示從長沙灣一間藥房購入三盒必理痛，從收據可見，一盒32粒的特強傷冒丸售198元，一盒50粒的特效止痛藥售198元，而一盒10包裝的傷風感冒特強熱售128元。

翻查市面必理痛的普遍售價，根據萬寧網店顯示，32粒裝的特強傷風感冒丸現時折扣價為84元，而50粒裝的特效止痛藥及10包裝的傷風感冒特強熱飲的折扣價分別為70元和66元，相比之下，藥房定價高出不少，加幅超過一倍。

另有網友表示，有藥房將盒裝的必理痛拆盒出售，本來一盒內有兩排藥丸，現時拆開一排散賣，「原本70幾元一盒，現在一排賣70幾元」。

另據香港文匯報報導，鮮肉大聯盟昨日表示，近三分之二的從業員染疫或被隔離，在無人開工下，連日來的鮮肉供應十分緊張，昨日鮮豬肉價格猛漲至每斤逾60元，牛肉價格更翻倍至280元才有交易。業界相信今日將少量賣剩的存貨出售後，短期內難有鮮肉供港。

有到市場買肉的市民表示，昨日鮮豬肉突然漲價不少，平常幾十元買一塊，現在要近百元，老闆還說明天起沒鮮肉賣，市民將來只好吃肉味差很多的冰鮮肉和凍肉，不少市民感嘆疫情下經濟衰退，肉、菜價格卻猛升，生活艱難。

據報導，大部分鮮肉檔主均表示昨天賣完存貨後，只能暫停營業，直至上水屠房恢復供應。

港府發言人表示，正與內地商議安排調遣專業及熟練人員來港協助，盡快恢復新鮮肉類的供應。港府亦已要求肉類供應代理商視乎實際需求，增加進口冰鮮肉類，以補充供應。