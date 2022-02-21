我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

4天3破6000染疫 港府擬收緊社交措施 堂食或再縮短時間

香港特派員李春／香港21日電
港人冒雨排隊等候新冠病毒檢測。（路透）
港人冒雨排隊等候新冠病毒檢測。（路透）

港府10日收緊社交距離措施後，第五波新型冠狀病毒疫情未見緩和，昨日再增6067宗個案，是過去4天內第3度單日升破6000宗。新一輪社交距離措施23日屆滿，食衛局長陳肇始昨表示正研究進一步收緊社交措施。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅稱，倘收緊措施，可考慮包括再縮短堂食時間等。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，20日新增確診個案中，12例為移入個案，再多14名新冠病人離世。醫管局總行政經理何婉霞說，目前有3601名新冠病人留醫，2300名病人在竹篙灣隔離，200多名病人在荃灣酒店隔離設施隔離。

徐樂堅說，港府已在短時間內增加隔離設施數目，隔離酒店已經開始運作，竹篙灣的隔離設施已啟用，連同啟德可以提供1萬個隔離單位。但現實病床需要預留給高風險病人，建議無病徵或輕微病人在家等候。

香港啟德新冠患者臨時隔離設施的建築工地。（Getty Images）
香港啟德新冠患者臨時隔離設施的建築工地。（Getty Images）

港府食物及衞生局長陳肇始說，雖然現行措施下很多地方已關閉，但部分地點仍有較多人流。她指若市民不停外出，可能成為傳播媒介，現時要停止擴散的話，一定要減低人流。

此外，港大微生物學系團隊研究發現，新冠病毒感染可能會造成男性的性腺機能減退和生育能力下降，患者康復後依然受到影響。

香港新聞組／香港21日電

港大研究預計感染人數到3月中或下旬才達高峰。明報報導，港大醫學院微生物學系臨牀助理教授薛達昨在臉書說，新隔離設施雖將建成，但大量個案，意味無症狀或輕症患者須在家度過大部分或整個隔離期；又相信在社交距離、大規模檢測、有效隔離等因素下，這波疫情終會消退，可能是在5月。

另據港媒報導，港府正考慮收緊食肆堂食，由現時每枱最多4人減至2人，衞生防護中心總監徐樂堅昨天則稱，會考慮再縮短堂食時間。消息又表示，疫情嚴峻下，雖然24日推出疫苗護照，但美容、健身等處所，相信難以營業。港府專家顧問許樹昌表示，下一步或可考慮限制商場營業時間。

社交距離 疫情 香港

上一則

美計畫增稀土、鋰庫存 減少對中依賴

下一則

渭南繼母虐童案 男童顱骨粉碎 拖5年走了

延伸閱讀

港大研究：新冠染疫男性 生育能力下降

港大研究：新冠染疫男性 生育能力下降
蘇州證實：台企和艦、京隆17員工染疫 含台灣人4名

蘇州證實：台企和艦、京隆17員工染疫 含台灣人4名
香港日增6067確診 累計5.28萬例 超越武漢

香港日增6067確診 累計5.28萬例 超越武漢
英女王伊麗莎白二世染疫 目前輕症 未來一周居家工作

英女王伊麗莎白二世染疫 目前輕症 未來一周居家工作

熱門新聞

在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34

速滑輸不起？ 南韓選手擦領獎台「致敬」 引爆中網

2022-02-14 02:30
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍