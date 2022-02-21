4天3破6000染疫 港府擬收緊社交措施 堂食或再縮短時間

港人冒雨排隊等候新冠病毒檢測。（路透）

港府10日收緊社交距離 措施後，第五波新型冠狀病毒疫情 未見緩和，昨日再增6067宗個案，是過去4天內第3度單日升破6000宗。新一輪社交距離措施23日屆滿，食衛局長陳肇始昨表示正研究進一步收緊社交措施。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅稱，倘收緊措施，可考慮包括再縮短堂食時間等。

香港 衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，20日新增確診個案中，12例為移入個案，再多14名新冠病人離世。醫管局總行政經理何婉霞說，目前有3601名新冠病人留醫，2300名病人在竹篙灣隔離，200多名病人在荃灣酒店隔離設施隔離。

徐樂堅說，港府已在短時間內增加隔離設施數目，隔離酒店已經開始運作，竹篙灣的隔離設施已啟用，連同啟德可以提供1萬個隔離單位。但現實病床需要預留給高風險病人，建議無病徵或輕微病人在家等候。

香港啟德新冠患者臨時隔離設施的建築工地。（Getty Images）

港府食物及衞生局長陳肇始說，雖然現行措施下很多地方已關閉，但部分地點仍有較多人流。她指若市民不停外出，可能成為傳播媒介，現時要停止擴散的話，一定要減低人流。

此外，港大微生物學系團隊研究發現，新冠病毒感染可能會造成男性的性腺機能減退和生育能力下降，患者康復後依然受到影響。

香港新聞組／香港21日電

港大研究預計感染人數到3月中或下旬才達高峰。明報報導，港大醫學院微生物學系臨牀助理教授薛達昨在臉書說，新隔離設施雖將建成，但大量個案，意味無症狀或輕症患者須在家度過大部分或整個隔離期；又相信在社交距離、大規模檢測、有效隔離等因素下，這波疫情終會消退，可能是在5月。

另據港媒報導，港府正考慮收緊食肆堂食，由現時每枱最多4人減至2人，衞生防護中心總監徐樂堅昨天則稱，會考慮再縮短堂食時間。消息又表示，疫情嚴峻下，雖然24日推出疫苗護照，但美容、健身等處所，相信難以營業。港府專家顧問許樹昌表示，下一步或可考慮限制商場營業時間。