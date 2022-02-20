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香港記者離家追尋新聞自由…故鄉與夢想無法共存

中央社／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港區國安法通過後，香港新聞自由受限，蘋果日報、立場新聞相繼停運，香港記者面臨人身安全危險與自我審查；許多人為了追尋新聞自由，前往海外求職，對他們而言，夢想與故鄉，已無法共存。

去年12月29日，藝人何韻詩以及立場新聞前任、現任高層被捕。事發前、人已在他鄉的媒體人潘迪（化名），在社群上傳一張有關香港的歌詞照片；他自嘲，現在對香港已不是想念、是悼念。

12月28日是香港記者協會年度週年晚宴，主席陳朗昇致詞說，「前路再難行，記協會戳力不倒下」。隔日，陳朗昇所屬的立場新聞被警方搜捕，立場新聞對記協晚宴的報導仍掛在Google搜尋頁面，內容只剩黑底白字的「停止運作」公告。

根據美國保護記者委員會（CPJ）資料，2021年首度有香港記者因工作被拘捕。無國界記者頒布的新聞自由排名，香港從2013年的第53名，一路下滑至2021年的第80名；2020年7月1日「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」（港區國安法）生效後，北京可直接干預香港事務，「危害國家罪」讓香港記者處境更加危險。

潘迪從高中就立志當記者，如願從業後卻看著香港新聞自由一路惡化。2019年「反送中運動」時，他在香港大型媒體機構工作，負責較無政治爭議的路線，卻仍被逼著自我審查；除了由監製審稿、還需被更上級的主管進行3層審查，稍有爭議內容都被換掉。

潘迪說，他還曾被要求製作歌頌中國與香港政府的專題，記者淪為政權的宣傳工具，寫新聞成為令人痛苦、生氣的事情，自我噤聲更如同記者生涯的死亡；體認到香港已容不下不同聲音，因此下定決心離開故鄉與家人。

選擇到台灣繼續從事媒體業，潘迪只關心新工作能給予記者多大空間，由於經歷過「失去」，他很珍惜現在的自由；但也覺得諷刺，新聞自由天經地義，在香港卻成為奢望。

香港記者圈有個說法，5年是道坎，超過5年還留著，就會一直做下去。潘迪說，進這行就像愛上一個人，即使記者的薪水條件不佳，「沒辦法你就是愛他，分手只是一個口號」。

同樣選擇離開，對記者何思（化名）來說，蘋果日報垮台是香港媒體再也回不去的一刻，倘若港區國安法是把懸在頭頂的刀，蘋果日報出事證明這把刀真的會落下；畢竟，在香港最艱困時，蘋果日報也未曾退縮、始終站在浪頭上。

2021年6月17日，香港政府搜捕壹傳媒大樓、逮捕黎智英等高層並切斷現金流，蘋果日報數日後宣告劃下句點。時至今日，何思仍不懂蘋果日報做錯了什麼，如果政府認為媒體報導假新聞，大可一一點明。

立場新聞繼蘋果之後被搜捕，對何思來說，已沒那麼大的衝擊感，只是原以為「最大敵人」蘋果日報倒下後，港府還會願意留些空間，向外界證明香港依然有新聞自由，顯然連表面功夫都不願意做；眾新聞跟著選擇結束，他認為是正確作法，「不能再有新聞業同仁被拘捕，已經夠多了」。

2018到2019年間往返香港與台灣的端傳媒前總編李志德分析，黎智英兼具媒體經營者與民主運動倡議者身分，北京當局解散蘋果日報，是要終結黎智英的生意與影響力，而留下眾新聞、立場新聞等自由媒體，可向外界證明香港並未改變；但北京政府對立場新聞動手，證實不管是運動家或是自由媒體，都不被容許。

李志德指出，過去香港媒體或許認為，只報導新聞、不做任何政治倡議，還能秉持記者專業繼續提供新聞服務，但在立場新聞與眾新聞相繼停業後，這樣的想法已成為想像。

蘋果日報停業後，喜歡、也想繼續當記者的何思，決定離開香港赴海外謀職。他說，即使是較少爭議的生活新聞，也有可能會批評到政府，但香港是否容許這樣的自由，要打上一個大大問號。

潘迪直言，在香港要當記者只有兩條路，如果不想冒人身安全風險，就要做一個聽話記者，「但很聽話的記者、還是記者嗎？」

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