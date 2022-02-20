北京援港方艙醫院動土 李嘉誠基金捐3000萬援醫院

北京中央支援香港興建的社區隔離及治療設施（方艙醫院），19日在竹篙灣工地舉行動土儀式，將提供1萬個單位。圖中為香港特首林鄭月娥。（中通社）

中國國家主席習近平指示全力協助香港 抗疫後，北京 中央支援在港興建的社區隔離及治療設施（方艙醫院），19日下午舉行動土儀式，將提供1萬個單位。

綜合中通社、澎湃新聞、文匯報報導，內地支援香港抗疫，在竹篙灣及啟德碼頭兩處興建的社區隔離及治療設施，19日下午在竹篙灣工地舉行動土儀式，香港特首林鄭月娥 、香港中聯辦副主任尹宗華出席。

林鄭表示，香港現在社區隔離及治療設施不足，感謝中央接受請求，委託內地施工團隊在竹篙灣及啟德用地，興建大約1萬個社區隔離及治療單位。

內地援建香港社區隔離治療設施分別在竹篙灣和啟德碼頭開工建設，林鄭月娥19日在儀式上致辭。（新華社）

她說，港府也會全力尋找其他社區隔離及治療設施，包括徵用新落成的公共屋村樓宇、租借酒店及改裝室內體育中心，預計提供2萬個單位陸續讓感染者入住。

尹宗華表示，全力支援港府履行抗疫主體責任，支援林鄭月娥領導特區防疫抗疫工作。

此外，為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，李嘉誠基金會昨日宣布，支援3家私家醫院接收接收公立醫院非染疫病人，首階段捐資3000萬港元（約384.5萬美元）。目前參與的私家醫院包括養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院。基金會待院方與港府完成協調後將公布詳情。

養和醫院表示，將與基金會探索接收公院病人的可行方案，例如癌症病人。養和稱一向支持醫管局與私院的協作計畫，接收局方轉介非新冠患者，疫情期間養和亦曾接收局方轉介的臨產孕婦。

長實昨日表示，長江實業主席李澤鉅的新冠病毒測試結果呈陰性，但現時仍有咳嗽症狀。