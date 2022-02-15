港日破2000確診 老人院淪重災區 醫療系統瀕崩潰

香港14日新增2071例新冠確診，創疫情以來新高。圖為港人配戴口罩出行。(新華社)

香港疫情 進一步惡化，14日新增確診個案2071宗、另有4500宗初步陽性個案，還有數以千計的患者等待入院，上述三個數字都被稱為疫情以來的新高；此外，新增4人染疫離世，其中1名長者離世後才發現染疫，另7間安老院舍爆疫，疫情非常嚴峻。

衛生防護中心表示，14日新增2071宗新冠病毒確診個案，是疫情以來首次單日突破2000宗，當中2052宗是本地感染， 1957宗個案感染Omicron變種病毒，還有32宗是感染Delta。

另外，兩名確診者在醫院離世，另有兩名感染病毒的長者送院前離世，還有十名病人情況危殆，包括一名三歲女童。

香港老人院成爆疫重災區，再有最少七間院舍有感染個案。因感染兒童多，香港教育局昨天宣布，全港幼稚園、中小學及補習學校，將繼續暫停實體課及校內活動，直至3月6日。

香港公立醫院已不勝負荷，香港醫院管理局總行政總理何婉霞說，有數以千計患者待入院，由於近日出入院人數多，暫時未能掌握確實數字。衛生署、消防救護等部門已傾盡所有人力物力，保障醫療系統不崩潰，同時優先救治病情嚴重、長者及兒童個案，希望暫未能安排入院的市民諒解。

運輸及房屋局局長陳帆說，最近幾天內地供港蔬菜 出現嚴重「斷供」，在疫情嚴峻之下，深圳當局採取嚴厲手段抗擊疫情，以往只是居於「疫廈」的跨境貨車司機不能進入內地，跨境司機人數受到影響。跨境運輸業界表示，現時剩下不足50名司機運載蔬菜，希望內地准許香港司機直接到內地菜場裝菜。

特首林鄭月娥召開內部高層會議，敲定五個工作小組的特區政府召集人，與相關北京中央部委和廣東省政府代表對接，加緊落實防疫具體工作，以應對香港愈趨嚴峻的第五波疫情。

香港新聞組╱香港15日電

明報報導，香港公立醫院隔離病牀已達上限，醫管局相信還有數千病人正等候入院。呈幾何級上升的染疫人數，同時挑戰衛生防護中心轄下公共衛生化驗所覆檢初陽個案的能力，傳染病處主任張竹君承認化驗工作滯後，未及化驗逾千宗，實際個案數字應更高。有醫生估計數日內或單日逾萬宗個案。