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港已故天后梅艷芳媽登報斷絕母子關係 兒：心已死

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港已故天后梅艷芳的母親「梅媽」梅覃美金，13日無預警登報和長子、梅艷芳胞兄梅啟明斷絕母子關係，聲明中指出：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」引發外界關注。

香港01報導，去年電影「梅艷芳」上映時，遭梅啟明入稟高院，聲稱自己擁有「梅艷芳」商標，控電影公司侵權。一向跟梅啟明共同進退的梅媽受訪時竟畫清界線，指兒子「財迷心竅」，更被他激到高血壓入院。梅媽提到早已決定閂水喉（不給錢），不再向兒子提供經濟支援，更指再放肆下去更不會畀面（給面子），斷絕母子關係。

事隔多月，梅媽真的正式登報跟兒子斷絕關係，聲明指：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」

梅媽接受訪問時說到，梅啟明欠債累累，是他令自己走投無路要斷絕關係。至於梅啟明亦有受訪，指自己的確有欠債，但只是幾萬蚊，更是因為梅媽要見孫兒，梅啟明特意把兒子從馬來西亞帶回來香港，欠債是因為要安排兒子在隔離期間的酒店費用。

而梅啟明受訪時堅稱梅媽在過年前已拒絕和他聯繫溝通，寧願留在醫院也不想見他，梅啟明又說梅媽現在視他如仇人一樣，鐵石心腸，「我現在心已死，沒有生存希望，自己可能會比梅媽早走一步。」

梅艷芳 香港 電影

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