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港人北上躲避疫情 深圳灣海關出現旅客滯留情況

記者林則宏／即時報導
香港當前新冠疫情嚴峻，圖為香港街頭11日景象。路透
香港當前新冠疫情嚴峻，圖為香港街頭11日景象。路透

香港新冠疫情嚴峻，每日新增確診者暴增，使得不少香港民眾北上深圳躲避疫情。深圳市人民政府口岸辦公室9日公告，深圳灣口岸入境人員連日大幅增加，「健康驛站」（隔離酒店）預約持續滿員，接轉資源能力嚴重超限，並已出現部分未預約旅客滯留現場情況。

據香港文匯網報導，香港11日新增新冠肺炎確診約1,325例，另有約800例初步陽性，再創2020年新冠肺炎疫情爆發以來新高。

上海《上觀新聞》指出，深圳灣口岸是目前深港間唯一開放旅檢業務的陸路口岸，在封關的兩年時間中，約半數的香港居民通過深圳灣口岸入境廣東。

香港入境處數據顯示，2月9日，香港居民經深圳灣口岸入境大陸的人數達到1,790人，但本月3日前每日人數均不到千人，三周前的1月27日更只有714人。

目前計劃入境深圳的香港民眾，可通過「健康驛站」網上預約訂房，在抵達深圳後接受14天隔離。但上海《第一財經》指出，目前系統上直至16日，可預約的房間數皆已為零。

一名近日才從深圳灣入境的香港李姓女子告訴《第一財經》，她當天下午4時左右到達深圳灣口岸，直到半夜12點左右才出關前往隔離酒店。「當天深圳灣口岸還有很多沒有預約到驛站的人在排隊、在等候。」

根據深圳方面要求，自1月26日起，由香港入境深圳的普通旅客，入境時需持有粵港兩地政府認可檢測機構出具的24小時內的核酸檢測陰性結果紙質報告，入境後需接受14天集中隔離觀察和7天居家健康監測。

《上觀新聞》指出，實際上，春節前已經出現一小波從香港入境深圳的人流高峰。1月28日和1月30日香港居民入境大陸的人數皆超過2,200名，約半數是從深圳灣口岸入境。

報導稱，香港在第五波疫情暴發後，近幾日確診人數陡增，使得「衝關回內地」的熱度增加，導致目前深圳灣出現部分未預約隔離酒店旅客滯留的情況。

香港 疫情 檢測

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