港檢測站現排隊黨 大圍、葵涌等重災區時薪500元

香港網路平台近日出現排隊黨代排隊檢測，圖為民眾10日在東涌區的流動檢測站排隊等待Covid-19檢測。（Getty Images）

香港 網上買賣平台近日出現代排隊檢測 的排隊黨，由前日90港元（約11.54美元）一小時，至昨日起價至每小時平均150元（約19.23美元）起，一些重災區如大圍、葵涌、荃灣，排隊價一度高達500港元（約64.11美元），另有部分檢測站設置派籌機，但由於不是實名制，有市民取了多張籌後再作炒賣，每張籌收費100多港元。

大公報報導，檢測站承辦商、駿嶺生物科技營運總監孫詠琪表示。前天荃灣公園檢測站共派出4000張籌，經與實際檢測量對比後，發現有一人持假籌做檢測，已報警處理，該張假籌為影印本，且紙質有別，而籌上的二維碼亦較小，事後已要求員工多加留意。

孫強調屬個別事件，必要時會增設掃描籌號二維碼以鑒辨其真偽，至於賣籌情況，她表示暫未有資料確定屬實，惟承認前日荃灣公園檢測站，有員工認出有市民重複排隊取籌七次，已即時要求該名市民離開。昨日在荃灣公園檢測站，有便衣警員在場，市民取籌後先行離開，未見人龍。

據報導，大律師陸偉雄表示，純粹炒籌不是犯法，要看過程中有否造成秩序問題，網上買賣籌不構成犯法，除非現場有條件限制籌號只限當事人使用。

報導稱，食物及衛生局副局長徐德義昨日表示，荃灣公園檢測中心在周一（7日）增設派籌機，令市民不必乾等，昨日及今日會在10個採樣點加設派籌機，減少人流聚集，並有200名公務員到檢測站做人群管理，包括安排長者、孕婦及殘疾人士在關愛隊，減少輪候時間。對於網上有炒籌情況，徐德義表示人流管制的人員會監察每名輪候者只取一張籌，如現場有不適當行為，會提示及制止。