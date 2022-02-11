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香港萬人「大逃疫」逼爆深圳灣 文華東方高管離港

香港新聞組／香港11日電
香港民眾10日在社區疫苗接種中心外排隊打疫苗。（路透）
香港民眾10日在社區疫苗接種中心外排隊打疫苗。（路透）

香港疫情嚴峻，年後9天已有超過1.1萬港人返深圳避疫。而包括香港大學、中文大學等多所大學陸續改為網上授課，造成不少內地生「大逃港」。

香港商業電台報導，香港疫情嚴峻下，有市民選擇返內地避疫。10日早上10時深圳灣口岸開關前，一度有數百人排隊，不少人是一家大小帶著行李返內地。有返內地市民表示，即使未能預約深圳隔離酒店，亦嘗試過關輪候，等疫情緩和才回來。

香港入境處數字顯示，經深圳灣口岸前往內地人數自農曆年初起上升，由本月初每日900多人，增至前天2141人，超出深圳健康驛站每日預約名額2000人。

另據香港01報導，9日晚有不少人在口岸通宵等候。正身處深圳灣口岸的市民表示，10日中午時分，深圳口岸估計有約500人等候，即使已預約隔離酒店，仍未知何時可離開，現時與妻子及幼兒滯留關口；並批評香港入境處在辦理過關程序時，未檢查是否已預約內地隔離酒店，以致出現上述情況。

深圳口岸辦表示，由於入境人士連日大幅增加，深圳隔離酒店爆滿。有網友分享過關實況，稱過關到入住隔離酒店須七、八個小時，有不少未預約的人嘗試「闖關」，只能通宵等候安排，包括嬰兒和小孩。深圳灣口岸昨天決定遣返「闖關者」，現場傳出小孩哭聲，頗為混亂。

另外，老牌洋行怡和旗下、以香港為總部的文華東方，管理團隊絕大部分主要高層已暫時撤離香港，行政總裁James Riley接受英國金融時報訪問，批評嚴厲的防疫措施令香港儼如孤島，變成一個極差的營運基地。他指，留在香港管理集團業務已不再可行，又指「封關」令香港變得陌生，不能夠視察集團旗下酒店，基本上「哪裡都去不了」。

James Riley表示，集團的營運總監長駐香港25年，15個月前撤出，暫時都沒計畫回港，坦言在香港「沒有任何事情可以做。」

即使香港與內地奉行從嚴抗疫，但James Riley指，內地不似香港，有內循環可以支撐收益，隨著國內旅遊復蘇，集團正計畫新開5間酒店。

香港 疫情 遣返

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