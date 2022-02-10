港確診翻倍破千 月底恐日增破萬例 建制派籲求助北京

香港疫情嚴峻，大批民眾9日在臨時檢測中心排隊接受冠狀病毒檢測。（美聯社）

香港 昨新增新冠確診首次逾千，創疫情 以來新高，絕大部分是本土個案，並新增兩人死亡。港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌日前曾預估，據醫管局的內部估算，大約10日確診數字可能破千例。沒想到，香港疫情比專家預測還早一天破千例。

綜合港媒報導，有香港專家及學者引述數據推算，至本月底恐「日增破萬例」。民建聯對此表示，按照其他地區經驗，確診數字很快會達五位數，香港醫護人手嚴重不足，醫療系統瀕臨崩潰，要求港府增加社區隔離設施、向私人醫院買床位及人手，並向北京求助，派遣專家團隊赴港支援防疫，並對所有港人進行核酸檢測。

香港昨公布新增1161例確診，除八例屬輸入個案，其餘都是本土病例，大部分涉及Omicron變種病毒，另有約800例初步陽性個案。第五波疫情累計的無源頭個案逾1400宗，存有隱形傳播鏈的地區擴大，主要涉及農曆新年期間跨家庭聚會，以及主婦、退休人士等在爆疫區街市、商場等地逗留。

隔離病床及醫療系統不敷應用，港府加快安排於竹篙灣一期隔離檢疫的密切接觸者返家隔離，截至昨日凌晨已有606名密切接觸者居家隔離，返家隔離的密切接觸者及次密切接觸者的住址，相關大廈遍及全港各區，其中以沙田最多，涉及39幢大廈，其次是元朗、屯門及觀塘。

衛生防護中心表示，有超過十間院舍有個案，需要撤離，籲市民少外出，長者盡快接種疫苗 。

呼吸系統專科醫生梁子超8日表示，目前每二、三天新增個案便倍增，「兩周後單日新增個案可能破萬例」。城市大學生物醫學系團隊也推算第五波疫情可能會有約25萬人感染。該團隊的生物醫學系助理教授阮相宇預料，此次疫情會在本月底或3月初達到高峰，直到第三針接種率達一定水平，確診數字才逐漸回落。

港府「疫苗通行證」實施前，10日起理髮店、宗教場所等開始停業或關閉。著名的黃大仙祠關閉前，大批善信趕去上香，出現人龍。香港髪型化妝整體形象設計師總會主席譚慧華說，估計停業14天會導致業界損失七、八成生意，不排除小型理髮店出現結業潮。