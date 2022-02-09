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雙重國籍男子涉顛覆罪 港府傳阻止澳領館協助

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

澳洲政府證實，一名持有澳洲與中國雙重國籍的男子遭香港政府依國家安全法起訴；在羈押長達11個月期間，香港政府多次拒絕澳洲總領事館人員提出與被告會面的要求。

澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，澳洲外交暨貿易部（DFAT）一位不具名的發言人表示，這名被告於2021年1月6日被拘捕，並遭香港當局指控「串謀顛覆國家政權」。

ABC報導，這名被告被拘捕的日子與47名香港泛民主派人士涉嫌違反港區國安法串謀顛覆國家政權罪而遭拘捕是同一天；從拘捕的日期看來，他是泛民47人案中的一人。

外交暨貿易部發言人未透露被告的姓名，但提到被告於1月6日被拘捕後的第二天，一度獲准保釋；但他在3月1日到法院出席聆訊時再次被拘捕，然後被控告違反「顛覆」罪。

這名被告至今已被羈押11個月，如果罪名成立，可能會判處無期徒刑。

ABC提到，港區國安法的條文目的在清剿香港反對派政治勢力；當局可以依法針對定義模糊的言論罪行判處長期監禁。

外交暨貿易部發言人透露，澳洲駐香港總領事館人員曾多次要求與這名被告會面；但香港當局以不承認雙重國籍為理由，拒絕澳洲方面的要求。

外交暨貿易部發言人表示，對於2021年1月有澳洲與中國雙重國籍人士遭香港政府依國安法拘捕一事，澳洲駐香港總領事館並未收到香港政府的通知。

外交暨貿易部發言人提到，澳洲政府與這名被告的律師定期聯絡，並會派人持續到法院旁聽有關聆訊。

另據明報報導，47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權，其中30人昨於西九龍裁判法院提訊，案件分別押後至2月17及28日再訊。

報導稱，保安局回覆查詢稱，根據中華人民共和國國籍法，中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍。除任何特別雙邊協定外，中國公民不得因為持有外國旅遊證件而在香港特區獲領事保護。

香港 澳洲 華人

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