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香港單日351例創新高 禮賓府、美英領館危險

香港新聞組／香港6日電
香港5日續有多處污水檢出對病毒呈陽性反應，包括特首林鄭月娥官邸禮賓府。圖為禮賓府2019年舉行開放日活動。（中新社資料照片）
香港5日續有多處污水檢出對病毒呈陽性反應，包括特首林鄭月娥官邸禮賓府。圖為禮賓府2019年舉行開放日活動。（中新社資料照片）

香港昨天新增351宗新冠病毒確診個案，創下香港疫情爆發兩年來單日新高。其中343宗屬香港本地個案，遍布港九新界多區，161宗源頭待查；另有約200宗初確個案。疫情蔓延全港，包括香港特首林鄭月娥官邸禮賓府（右圖，中新社資料照片）、美英領館及前特首董建華的寓所嘉慧園附近污水樣本也驗出病毒。

林鄭月娥表示，香港這波疫情是近兩年來最惡劣的。為實現「動態清零」目標，必須加強病毒檢測。香港除已向廣東支援，將重設快速檢驗的「火眼實驗室」，並已採購千萬份快篩劑，將推動全民自我快速檢測。

綜合香港文匯報、明報、大公報報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會上表示，昨日本地個案大部分涉Omicron變種病毒，另有最少24宗疑為Delta個案，部分則仍在分析中。本地個案中有182宗與早前個案有關連，161宗仍在查源頭。

昨日續有多處污水檢出對病毒呈陽性反應，包括屯門大興花園第一期第1和第2座、東頭（2）邨裕東樓和貴東樓、大埔大元邨、8號花園、翠屏花園、海寶花園、美新大廈、山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶。

中西區和灣仔區的污水陽性範圍牽涉甚廣，涉及多個政府大樓及高官官邸，包括禮賓府、前特首董建華居住的嘉慧園、警察總部、律政中心、美國和英國的駐港總領事館，連嘉諾撒醫院，及山頂花園、帝景園、富匯豪庭等多個豪宅亦在範圍之內。港府亦於昨晚在大興邨興昌樓和興泰樓、沙田新翠邨新月樓和新偉樓進行圍封檢測。

據報導，第五波新型冠狀病毒疫情在農曆新年假期後急劇惡化，港府預計染疫個案短期內或現幾何式上升，而醫管局一線病床已近飽和，要啟動應變計畫，昨起騰空竹篙灣檢疫中心，預計本周內開始接收無病徵或病徵輕微患者，一旦竹篙灣約3500個單位爆滿，輕症患者或要在家居隔離。

食物及衞生局局長陳肇始表示，預計本周將同步開始啟動「居安抗疫」計畫，現時需入檢疫設施進行4天檢疫的人士，未來將被安排居家檢疫；而確診者的密切接觸者，將視乎情況進行14天居家檢疫。

香港 疫情 檢測

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