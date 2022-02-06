港股虎年紅盤熱 黃大仙祠上香冷

二月四日農曆年初四又逢立春，香港 股市熱鬧一天，開出虎年首個紅盤。這天香港著名的黃大仙祠重開，香客卻略顯稀疏，香火也冷清。

二月四日香港結束春節假期，港股虎年首個交易日開市，恒生指數 高開五百九十點，其後全日持續向上，下午股市擴大升幅，最後高收升七百七一點，這被稱為港股的「紅盤高開高收」。

港股的所謂「紅盤」，只是討個吉利的說法，與升跌無關。其實「紅盤」之下，有四種情況，即高開高收、高開低收、低開高收、低開低收。虎年首個交易日「紅盤」，是真的紅。

香港股壇老手說，港股虎年首個交易日的「紅盤」，十分討喜，那不僅是高開高收，還旺丁又旺財，因為港股不僅高開了近六百點，還大升了七百多點，全日主板成交額有一千一百多億港元，成交量也算不俗。

虎年開「紅盤」，前景還未知。對應的是去年的牛年也「紅盤高開」，但全年不僅沒有牛市，反而表現淒楚，牛年最後一個交易日，港股封關，恆生指數大跌二成三以上，其中恒生科技股指数更被稱為腰斩，跌幅逾五成以上。目前看來，虎年香港經濟仍是有喜有憂，憂是多點。

港股「紅盤高開高收」，但香港人過年打卡熱點黃大仙祠，重開後卻有些被冷落。因為疫情 威脅，香港著名的黃大仙祠，連續第二年不開放給公眾上頭炷香，改為網上道士代勞直播，其後黃大仙祠在大年初一至初三，持續暫停對外開放。

黃大仙祠年初四早上七點半重開，原以為信眾們等了三天，會熱情高漲，誰料人流有些稀疏，到了門口，領了入場券就可進內，上香時也火如往年擠來擠去，隨時有空位可上。但善信在祠內不能自己點香，所以氣氛有些不同。

哀聲嘆氣的不是善信香客，而是黃大仙成仙成市的解籤看相的檔主們。他們紛紛說，今年人流非常稀疏，生意亦因疫情大受影響，以往一早便有客人在等，但今年開檔一小時還「未開口」。現場可以看到的，是這些算相算命的高人們，沒生意在玩手機消磨時間，都罵是那疫情作怪。