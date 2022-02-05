香港最快下周全民快篩 林鄭：日後堂食用膳或打足三針

香港疫情持續，4日農曆大年初四，黃大仙區有市民到流動採樣亭進行檢測，防患新冠肺炎。圖為市民排隊登記檢測。（中新社）

香港 當局計畫向全體居民派發COVID-19（冠狀病毒疾病）快速測試包，近740萬居民每人可獲派發一份，這些測試包下周起將陸續抵港。

香港特首林鄭月娥 昨日公布相關計畫，指這些檢測 包下周起陸續抵達，當局的目標是向每位市民派發一份，以便市民自行檢測。

但她說，這種快速檢測包只是輔助性質，並非代替核酸檢測；一旦有任何地方的污水化驗出病毒，區內市民可以先行使用它們，此舉可讓市民放心。

林鄭月娥說，她自上月中起已多次使用快速測試包，也同時進行核酸測試，全部呈陰性。

據報導，上月中起，港府已免費向市民派發了30萬套快速測試包。

林鄭月娥同時宣布，當局計畫提升核酸檢測能力，由目前每天10萬次的檢測能力增加到20萬次，並最終增加至30萬次。

為了提升檢測能力，當局月內將會重設「火眼實驗室」，這個實驗室可以每天檢測10萬次。

另據香港01報導，香港疫情大爆發，全港各區均有確診個案，更涉及各行各業。港府早前宣布，會在2月24日起大幅度擴展疫苗通行證，林鄭月娥昨天預告，各處所範圍將會在8日的行政會議上「拍板」，納入更多處所。她透露在公共交通工具應否納入列表有爭議，有待行會再討論。

她又預告，疫苗通行證會先要求市民打最少一針，一段時間後會要求最少兩針，並會在日後增至要求打三針。意味將來要外出在餐廳堂食用膳，隨時要打足三針。