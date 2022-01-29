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不敵疫情 香港老牌星晨旅遊清盤 147雇員丟飯碗

香港新聞組／香港29日電
疫情下旅遊業成為重災區，打擊極為嚴重，香港老字號旅行社星晨旅遊已啟動自動清盤程序。（取材自臉書）
疫情下旅遊業成為重災區，打擊極為嚴重，香港老字號旅行社星晨旅遊已啟動自動清盤程序。（取材自臉書）

持續兩年的疫情，幾乎摧毀香港「國際旅遊中心」金字招牌。屹立半個世紀的香港連鎖旅行社「星晨旅遊」日前啟動自動清盤程序，約147名雇員丟失飯碗。立法會旅遊界議員姚柏良呼籲港府對業界施以援手，保就業之餘設立復業基金。

文匯報報導，香港旅行社東主協會會長葉慶寧昨日指出，這兩年香港旅遊業的業務因為疫情「清零」。由於業界已長期停業，相信今次星晨結業並無消費者受影響，但事件反映了投資者對香港旅遊業前景缺乏信心而無意繼續經營。

星晨旅遊曾是香港首家上市旅行社，自疫情以來曾先後申請第一期及第二期「保就業」計畫，分別領取357萬元（港幣， 下同，約45.8萬美元）津貼以維持147名雇員的生計，但最終仍難以維持下去，去年12月已遭債權人、丹麥旅遊公司V.O.S Aps入稟高等法院申請清盤。27日星晨旅遊在公司網站發出聲明，表示董事已通過決議，將根據香港公司（清盤及雜項條文）條例第241條，啟動自動清盤程序，並將於2月16日下午3時30分於灣仔溫莎公爵社會服務大樓召開首次債權人會議。

創立於1972年的星晨旅遊，疫情前擁有十餘間分店，遍布港島、九龍、新界以至澳門，提供多元化的旅遊產品。

不過，疫情爆發以來，香港旅遊業驟然停頓，不僅大多數小微旅行社已結業，一些老牌連鎖旅行社亦終於支撐不住，紛紛結業。

金怡假期董事長、香港旅行社東主協會會長葉慶寧昨日表示，業界受疫情影響，逾兩年生意「清零」，長期虧損，旅行社結業乃預計之內。他希望港府可以適度放寬防疫限制及提供稅務寬減等協助。

對再有大型旅行社要清盤，姚柏良表示關注。他昨日在社交平台發帖表示：「一間服務香港市民半世紀的旅行社，以清盤結束，實在令人扼腕嘆息！旅遊業界陷於水深火熱，業務再次『歸零』，已是不爭的事實。疫情嚴峻，復業通關困難重重，同業不斷在艱苦支撐，很需要港府的持續支援。」

他透露，自己早前和財政司司長陳茂波舉行視像會議，書面提交了15項對財政預算案的具體建議，包括參考之前的「保就業」計畫，設立「旅遊業從業人員在職支持計畫」；要求防疫抗疫基金補漏拾遺；為同業增設更多臨時職位；派發不少於8000元消費券和設立「復業基金」等。

香港 疫情 就業

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